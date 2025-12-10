國內首支彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡亮相

工研院攜手錼創顯示科技、追風科技打造出國內首支?彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡?，具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，將可應用在醫療、教育、工業製造等領域提供即時的輔助和指引。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

工研院十日宣布整合AI與五G科技的新世代顯示器技術，攜手錼創顯示科技、追風科技打造出國內首支?彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡，由於具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，畫面精細度是市售產品的六倍，亮度則是五至十倍，甚至在太陽下也能自在使用，將開創智育領域新應用，更有望大幅提升民眾沉浸式的視聽體驗。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，國內首支「彩色高解析 Micro LED AI 智慧眼鏡」，實現兼具超高畫質、高亮度特點，讓AR裝置擁有優異的顯示效果，並結合AI和AR的功能，在真實世界中疊加數位資訊，從而創造出更智能化的互動與應用，可進一步應用在醫療、教育、工業製造等領域提供即時的輔助和指引，並提升工作效率和精準度，進而提升服務效率且能寓教於樂，期望此次攜手業者一同技術創新與突破，帶動智慧穿戴與元宇宙的蓬勃發展。

錼創顯示科技董事長李允立表示，Micro LED技術具備遠高於OLED、LCoS 等微型顯示技術的峰值亮度與對比度，在強光戶外仍能維持清晰、鮮豔的影像，同時沒有烙印與壽命衰退問題，可說在亮度、畫質表現以及體積尺寸上，全面領先現有各式微型顯示方案。

追風科技執行長蘇彥彰說明，Micro LED AI智慧眼鏡結合AI虛擬人應用，讓AI超級助理能真實地呈現在使用者眼前。無論是在高亮度的室內環境，或是烈日下的戶外場景，彩色高解析度的Micro LED顯示技術都能讓AI虛擬人完美呈現。追風科技將持續深耕AI+AR技術，推動更多創新應用，開啟智慧穿戴的新篇章。

另外，更導入AI虛擬導覽員技術，結合智慧眼鏡與手機語音功能，即時與虛擬導覽員對話互動，未來可進一步應用在醫療、教育、工業製造等領域，提供即時輔助和指引，提升工作效率和精準度，助攻產業營運效能提升。