國內首檔聚焦日本不動產市場ETF 國泰009817 1/19展開募集

國泰投信今舉辦「國泰日本不動產」(009817)ETF發布記者會。(記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰投信今舉辦「國泰日本不動產」(009817)ETF發布記者會，宣告國內首檔聚焦日本不動產市場的ETF正式登場。這是國泰投信董事長李偉正上任以來推出的首檔產品，預計於1月19至21日展開募集，發行價新台幣10元，具備半年配息機制，只要萬元即可進軍日本房市。

李偉正表示，國泰投信看好台灣投資人對日本市場的高度興趣，這次將日本不動產投資機會帶回台灣，目標提升台灣資本市場的深度與國際競爭力。他指出，這次國泰投信將大和資產管理核心的日本不動產投資信託(J-REITs)專家實力引進台灣，象徵國泰投信在海外產品線的重要布局，更降低投資人直接持有日本不動產的門檻與稅務風險，讓投資人能以更便利的方式參與國際不動產市場。

廣告 廣告

009817基金經理人游凱卉表示，009817追蹤大和資產管理旗下ETF「iFreeETF東証REIT指數」，投資標的涵蓋辦公室、物流、零售、住宅及飯店等多元不動產類型，兼顧成長潛力與對抗通膨特性，主要成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，包括台灣民眾熟悉的​​新宿三井大樓、飯田橋Grand Bloom、三菱UFJ信託銀行總行、Bic Camera立川、六本木之丘、永旺集團之購物中心AEON等建築皆涵蓋在內。

她指出，隨日本電商持續擴張，推升大型物流中心需求；觀光熱潮帶動商圈與飯店租金上升；企業總部回流與跨國企業進駐，使東京辦公室空置率下降，投資人透過009817可望一次掌握日本多元地產契機，並享有ETF交易的便利性與透明度。

總經理張雍川也提到，目前投信投顧公會正積極推動不動產投資信託(REITs)相關法案，現在一讀表示通過，希望逕付三讀。據他了解，立院對REITs法案沒有太多反對，相信今年能有所進展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

修車修到怕了！50萬粉絲女技師點名這8家汽車品牌「最好別買」

台中再等等！Costco在3月前將連開5家新分店 地點揭曉

台積電上榜！外媒點名1月「這4檔股票」非買不可

國際投資者發出警告！ 2026年將有「3大熱門事件」撼動全球經濟

