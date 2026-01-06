國內首檔聚焦日本不動產ETF登場 低門檻參與海外房市成新趨勢 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

搶搭日本經濟復甦與不動產行情升溫，國泰投信今（6）日舉行「國泰日本不動產ETF」發布記者會，正式宣告國內首檔聚焦日本不動產市場的ETF問世。該檔ETF預計於1月19日至21日展開募集，發行價每股新台幣10元，採半年配息機制，投資門檻低、操作彈性高，為台灣投資人參與日本房市提供全新管道。

國泰投信董事長李偉正、總經理張雍川親自出席發布會，日本合作夥伴大和資產管理亦高度重視，特別由執行董事永島俊太郎及資深基金經理人大野惠莉子專程來台，顯示雙方對跨境ETF布局的戰略共識。

李偉正指出，國泰投信積極配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，持續深化跨境金融商品布局。去年9月，國泰投信率先在東京證交所上市追蹤台灣科技市值型的ETF，顯示日本市場對台灣資產的高度關注；此次反向將日本不動產投資機會引進台灣，進一步完成雙向掛牌與跨境ETF布局，目標提升台灣資本市場的國際能見度與競爭力。

他強調，透過ETF形式導入日本J-REITs，不僅可大幅降低投資人直接持有海外不動產的門檻，也能有效減輕稅務與管理複雜度，讓投資人以更透明、便利的方式參與國際不動產市場，擴充資產配置的深度與廣度。

張雍川則指出，日本經濟正逐步走出長期通縮陰霾，薪資成長與消費復甦帶動內需回溫，不動產在對抗通膨上的資產屬性再度受到市場關注。尤其在科技產業外資持續流入、觀光人潮回升的背景下，日本商辦、物流與飯店市場需求明顯增溫，空置率下滑、租金水準呈現上行趨勢，為不動產收益型資產提供良好支撐。

值得注意的是，日本國土交通省於2025年11月25日公布數據顯示，東京23區新建住宅的海外買家中，台灣已躍居上半年最大來源國，反映台灣投資人跨境資產配置趨勢持續升溫。

大和資產管理執行董事永島俊太郎分析，2025年可望成為日本經濟與資本市場的重要轉折點。隨企業獲利創高、不動產租金隨通膨上揚，其漲幅甚至高於央行升息帶來的影響，東京核心商辦空置率已降至2.44%，東證REIT指數回升至2,000點之上，顯示市場基本面穩健。

大野惠莉子補充，日本J-REITs自2001年發展至今，已成為全球規模最大且制度成熟的不動產投資信託市場之一，具備高度透明度與穩定配息特性。在通膨與經濟復甦環境下，REITs不僅可受惠租金成長，也有機會搭上不動產價格上揚的雙重利多，成為資產配置中重要的防禦型工具。

國泰日本不動產ETF基金經理人游凱卉表示，009817追蹤大和資產管理旗下「iFreeETF東證REIT指數」，投資涵蓋辦公室、物流、零售、住宅與飯店等多元不動產類型，成分標的包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，實際資產橫跨新宿三井大樓、六本木之丘、AEON購物中心等指標性物件。

她指出，隨電商發展帶動物流需求、觀光熱潮推升飯店與商圈租金，加上企業總部回流與跨國企業進駐，東京商辦市場基本面持續改善，投資人透過009817可一次掌握日本多元地產趨勢，同時享有ETF交易的流動性與資訊透明優勢。

游凱卉也補充，日本REITs市場波動度相對低於其他主要市場，長期表現穩健。東證REIT指數近15年總報酬率達264.5%，在經濟復甦、企業獲利成長與不動產需求同步升溫的環境下，009817可望成為投資人布局日本不動產市場、強化資產配置的關鍵工具。

