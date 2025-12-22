國內首檔AI主動式ETF今掛牌！00990A勁揚逾2% 成交量衝ETF冠軍

【記者呂承哲／台北報導】國內首檔以AI主題為核心的主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」於今（22）日正式掛牌上市，開盤股價大漲逾2%上演蜜月行期，目前成交張數也位居台股ETF首位、台股成交量排行第六，開盤超過1個半小時逼近10萬張大關。

00990A最新持股等資訊自12月19日起於ETF申購買回清單進行揭露，結合主動追求AI概念股超額報酬，以及ETF交易便利優勢，協助投資人積極參與AI新經濟成長機會。00990A初次發行募集設有 200 億元額度上限，11月24日至11月28日約累積募集199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，顯示投資人對AI投資意願強勁，高度期待未來報酬潛力。

元大投信指出，AI 發展已不再只是市場話題，而是當前科技投資最明確的核心主軸。隨著產業逐步成熟，具競爭優勢的領導企業正進入擴大實質獲利階段。除 AI 基礎建設仍處於高速成長且尚在初期外，未來下一階段的技術應用也將陸續展開，涵蓋軟體服務、醫療、消費、公用事業，甚至國防科技等領域，AI 賦能有望帶動新一波經濟動能，投資潛力持續浮現。

00990A 為目前國內唯一以 AI 新經濟為投資主題的主動式 ETF，訴求透過主動選股，爭取超越指數的投資表現，並發掘具成長潛力但尚未被市場充分反映的標的。元大投信指出，在變化快速的 AI 產業中，許多具爆發力的 AI 新創或轉型企業，初期可能因市值或獲利尚未達標，而無法納入標普 500 等傳統指數，主動式 ETF 則可突破限制，提前布局成長機會。

00990A ETF 研究團隊表示，基金未來將採全球布局策略，聚焦「算力核心」、「資料傳輸與能源」及「AI 智慧應用」三大主軸，完整涵蓋 AI 產業不同發展階段，協助投資人以單一產品掌握趨勢。不過也提醒，AI 新經濟相關企業多仍處成長初期，產業變化快、波動度較高，較適合具一定風險承受能力、並以中長期成長為目標的投資人。

