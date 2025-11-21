國內首次化妝品驗出蘇丹紅！ 食藥署公布14業者名單

衛福部食藥署今（21）日宣布，近期查獲中國製化粧品疑使用新加坡Campo Research生產疑似含禁用色素「蘇丹4號」原料，並在市售商品與國內品牌產品中驗出違規成分，已啟動下游業者全面清查，要求相關14家業者於48小時內回報，以防問題原料持續流入市面。

食藥署表示，10月底接獲中國製化粧品疑似使用新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.生產，可能含禁用色素「蘇丹4號」的消息後，已於11月4日正式通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視原料來源並強化自主管理。

同時，食藥署也針對國內網路平台相關疑似問題商品進行抽驗，11月17日確認中國製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號B5A1431）檢出1.3ppm的禁用色素「蘇丹4號」，已要求各大平台全面下架，並將販售業者「歐妮公司」移請地方衛生局裁處，呼籲消費者立即停止使用。

卸妝膏驗出蘇丹4號成分。圖／食藥署提供

此外，綠藤生物科技於11月12日主動通報，其「專心護唇油–莓紅版」（批號 M25062702、M25073001、M25100701）疑似含蘇丹4號，經食藥署國家實驗室檢驗，11月21日確認均檢出禁用成分。

護唇油驗出蘇丹4號成分。圖／食藥署提供

為追查問題原料流向，食藥署會同地方衛生局於11月19日前往原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，當場查扣並封存其自新加坡進口由Campo Research製造的5批疑似問題紅色複方原料，國家實驗室於11月20日檢測確認，其中3批（批號 2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13）含禁用色素蘇丹4號。

紅色複方原料檢出蘇丹4號成分。圖／食藥署提供

為防止問題進一步擴散，食藥署已於11月20日要求該公司提供其原料供應對象，共計14家下游業者，並要求業者於48小時內完成清查與回報；所有相關產品在確認安全前一律不得販售。食藥署強調，將持續追蹤流向並依法處置，以確保國內化粧品安全。

食藥署已於11月18日函請財政部關務署協助提供Campo Research原料輸入報關資料，以進一步追查是否有其他業者涉及進口問題原料。

下游14家廠商名單。圖／食藥署提供

