國內首次揪出化粧品含蘇丹紅 14家使用境外原料業者急下架

（記者周德瑄／綜合報導）台灣首次在化粧品中驗出禁用色素蘇丹4號，衛福部食藥署近期從國際資訊中得知，中國製化粧品疑似使用由新加坡公司Campo Research生產、可能含禁用色素的原料，並流入國內電商平台及多家化粧品製造商。食藥署隨後展開全面追查，確認多項產品含有問題成分，已要求全數下架、停止販售，並進一步追溯原料來源與流向。

圖／食藥署追查新加坡來源原料，確認多批產品含蘇丹4號，全數停止販售。（食藥署提供）

食藥署公告表示，10月底接獲中國問題產品的相關通報後，已於11月4日通知國內化粧品製造與輸入業者，全面檢視供應鏈並強化自主管理，同步對網站販售產品進行抽驗。11月17日檢驗出中國製卸妝膏含有禁用色素1.3ppm，立即要求各大平台下架，並將販售業者移請地方衛生局裁處。食藥署也呼籲消費者停止使用問題批號的產品。

除了網購商品，國內化粧品牌亦受波及。綠藤生物科技於11月12日主動回報其護唇油疑似含有蘇丹4號，經國家實驗室複驗後於11月21日確認違規。由於檢驗方法需依化粧品成分特性調整，食藥署於11月17日建立並確認蘇丹色素在化粧品中的檢驗方式後，第一時間公布結果。

為追查原料流向，食藥署與地方衛生局在11月19日赴原料進口商亦鴻企業稽查，查扣並封存五批來自新加坡的紅色複方原料。經檢驗後，其中三批確認含有禁用色素。這些原料除流入多家國內業者，也包括國外企業，共計14家。食藥署已要求所有受影響業者在48小時內完成自主清查並回報，並在安全無虞之前不得販售涉及問題原料的產品。

食藥署強調，蘇丹4號屬化粧品禁用物質，依法律規定不得添加於任何化粧品，包括彩妝、唇膏、卸妝用品、清潔產品、乳液、指甲油等在內的各類品項。違規者將依化粧品衛生安全管理法處以2萬元至500萬元罰鍰，並可按次連續處罰，不合規定產品也必須全面回收與銷毀。為防堵其他問題來源，食藥署已請財政部關務署提供相關報關資料，持續追查是否仍有其他引入問題原料的情況。

