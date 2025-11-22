國內首次揪出化粧品含蘇丹紅 14家使用境外原料業者急下架
（記者周德瑄／綜合報導）台灣首次在化粧品中驗出禁用色素蘇丹4號，衛福部食藥署近期從國際資訊中得知，中國製化粧品疑似使用由新加坡公司Campo Research生產、可能含禁用色素的原料，並流入國內電商平台及多家化粧品製造商。食藥署隨後展開全面追查，確認多項產品含有問題成分，已要求全數下架、停止販售，並進一步追溯原料來源與流向。
圖／食藥署追查新加坡來源原料，確認多批產品含蘇丹4號，全數停止販售。（食藥署提供）
食藥署公告表示，10月底接獲中國問題產品的相關通報後，已於11月4日通知國內化粧品製造與輸入業者，全面檢視供應鏈並強化自主管理，同步對網站販售產品進行抽驗。11月17日檢驗出中國製卸妝膏含有禁用色素1.3ppm，立即要求各大平台下架，並將販售業者移請地方衛生局裁處。食藥署也呼籲消費者停止使用問題批號的產品。
除了網購商品，國內化粧品牌亦受波及。綠藤生物科技於11月12日主動回報其護唇油疑似含有蘇丹4號，經國家實驗室複驗後於11月21日確認違規。由於檢驗方法需依化粧品成分特性調整，食藥署於11月17日建立並確認蘇丹色素在化粧品中的檢驗方式後，第一時間公布結果。
為追查原料流向，食藥署與地方衛生局在11月19日赴原料進口商亦鴻企業稽查，查扣並封存五批來自新加坡的紅色複方原料。經檢驗後，其中三批確認含有禁用色素。這些原料除流入多家國內業者，也包括國外企業，共計14家。食藥署已要求所有受影響業者在48小時內完成自主清查並回報，並在安全無虞之前不得販售涉及問題原料的產品。
食藥署強調，蘇丹4號屬化粧品禁用物質，依法律規定不得添加於任何化粧品，包括彩妝、唇膏、卸妝用品、清潔產品、乳液、指甲油等在內的各類品項。違規者將依化粧品衛生安全管理法處以2萬元至500萬元罰鍰，並可按次連續處罰，不合規定產品也必須全面回收與銷毀。為防堵其他問題來源，食藥署已請財政部關務署提供相關報關資料，持續追查是否仍有其他引入問題原料的情況。
國內首驗出蘇丹紅化妝品 2大台廠"號稱無添加"中標
生活中心／綜合報導還記得去年初，蘇丹紅風暴席捲全台，一度讓民眾不敢吃辣椒粉、胡椒粉，沒想到現在蘇丹紅又再現身，而且是國內首度在化妝品中被驗出！國內外共14家業者遭波及，其中包含兩家，號稱無添加的台灣大廠。醫師特別警告，唇膏類最危險，恐怕吃下肚會致癌。提醒各位水水們，都愛注意！
台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅 14家業者停售下架
（中央社記者沈佩瑄台北21日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，食藥署表示，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。
檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮
去（2024）年國內爆出廠商進口食品香料，檢出工業用染料「蘇丹色素三號」的風波，今（2025）年則又爆出新加坡化粧品原料含蘇丹紅，其問題原料製成的化妝品疑似流進台灣並販售的情況。衛福部食品藥物管理署今（21）日宣布，包含自中國進口的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」、台廠綠藤生物科技出品「專心護唇油-莓紅版」皆驗出含蘇丹紅。食藥署也公布14家廠商疑似用到有問題的新加坡進口化粧品原料，並要求國內使用業者暫停販賣並下架。食藥署表示，該署持續監控國際風險訊息，於2025年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics） Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄
化粧品摻蘇丹紅持續追 鎖定12業者並發文新加坡
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）化粧品檢出蘇丹色素事件，食藥署今天表示，排除非國內及原料出口商，共12家業者列入調查，最快24日公布受影響狀況；問題原料則定量檢測中，同時發文請新加坡政府協助調查。
中製卸妝膏、綠藤生機護唇油檢出蘇丹紅 問題原料流向14家業者
「蘇丹紅」危機再起，食藥署今天(21日)傍晚公布中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料來自新加坡康博公司，已流向國內14家業者，食藥署正全面追查，要求相關業者在24小時內完成清查，確認安全前不得上架販售。 去年初台灣爆發「蘇丹紅」食安危機，現在化妝品內也驗出含致癌性的工業用色素「蘇丹紅」。 食藥署21日表示，食藥署持續監控國際風險訊息，於10月底截獲中國製化粧品使用新加坡化妝品原料公司康博(Campo Research Pte. Ltd.)所生產疑似含禁用色素「蘇丹4號」原料事件，便立即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理，且同步針對國內網路平台所販售疑似中國問題產品進行抽驗，結果於11月17日檢出中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)含有「蘇丹4號」(CI 26105)1.3ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄衛生局裁處。 食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技公司主動通報，其產品「
食藥署追星國蘇丹紅源頭 國內調查下周公布
[NOWnews今日新聞]蘇丹紅之亂又起，衛福部食藥署昨日公布化妝品原料檢出蘇丹紅，經查有14家下游廠商輸入新加坡CampoResearch製造的含有蘇丹紅原料。食藥署副署長王德原今（22）日說明，已...
化妝品含蘇丹紅！「綠藤生機」、「歐萊德」14業者下架｜#鏡新聞
國內首次傳出化妝品驗出致癌物「蘇丹紅」，因為中國爆紅的卸妝乳，被爆出含有禁用色素，食藥署追查後更發現，這款產品竟也在台灣電商平台販售，立刻下令全面下架。同時，主打天然成分的本土品牌「綠藤生機」也主動通報，自家護唇油檢出蘇丹紅。食藥署循線追查，鎖定提供原料的進口商，發現含有問題色素的原料已流向14家下游業者，其中包括歐萊德等知名品牌，要求業者下架，限時內完成清查並回報。
