國內首次本土球黴菌現蹤 疾管署提醒：肺部腫塊易誤診

國內首次驗出本土球黴菌，一名北部50多歲本國籍男性負責貨櫃內部維修及清潔，疑似工作過程中吸入貨櫃內塵土而感染。國內曾零星發表20例，皆為境外移入個案，疾管署提醒，球黴菌症在肺部可能以腫塊表現，容易誤以為是肺結核或腫瘤，而誤作不必要的檢驗或治療。

回顧國內相關文獻和台大醫院診斷統計，國內約有20例球黴菌境外移入個案，皆有國外旅遊或居住史。台大醫院今年8月曾召開記者會提醒，隨著國人至海外洽公或旅遊大幅增加，暴露風險亦同步上升。

廣告 廣告

球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，我國非流行區，因此未列入法定傳染病。（疾管署提供）

因此，疾管署於今年8月建立球黴菌症送驗機制，準備50人份的血清抗體檢驗試劑，並發布至醫界通函，提醒醫師如遇到疑似症狀個案，請加強詢問流行地區活動史。

疾管署長羅一鈞說明，回顧文獻上的8例，加上台大公布的13例，扣除1例重疊的，估計台灣已有20例境外移入個案。本次公布應為第21例，也是本土首例。另外台中某醫院曾公布1例疑似本土個案，疾管署有聯絡衛生局釐清，並將病理切片提供給病理專家複閱，一致認為應是麴菌，研判不是球黴菌本土個案。

疾管署防疫醫師林詠青指出，在美國有半數的州將球黴菌列為法定傳染病，日本也是需要通報的，不過歐盟、韓國、新加坡、泰國、加拿大、澳洲都沒有列為法定傳染病；我國不是流行地區 因此沒有列為法傳。

林詠青提醒，球黴菌症在肺部表現可能是腫塊，如果健檢發現類似情形，可詢問旅遊史或職業，才會將球黴菌放入鑑別診斷中，否則可能誤以為是肺結核或腫瘤，而誤作其他不必要的檢驗或治療。

更多中時新聞網報導

鯛魚排禁藥出大包 藍促邁道歉

蔡振南為戲練拳 「汗流好幾公升」人消瘦

李燕復出接戲 成影后師妹