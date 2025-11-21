國內首次「化粧品驗出致癌蘇丹紅」

▲食藥署公布，國內首次化粧品驗出蘇丹紅。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（21）日公布，今年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，而「綠藤生物科技股份有限公司」主動通報，產品「專心護唇油-莓紅版」3批號檢出蘇丹4號。而提供其原料的進口商也被查扣問題紅色複方原料5批。

食藥署副署長王德原說，食藥署持續監控各國發布的風險資訊，而今年10月底確實在外網上看到中國製化妝品被發現檢出蘇丹紅，經過分析，認為用到新加坡Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料。

王德原表示，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)(產地：中國)檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮公司移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停止使用問題產品。

王德原說，產品標示並未依規定進行中文標示，因此這部分要進行相關裁處，目前也在請衛生局進行相關陳述意見。他表示，當初有查到這樣的一個資訊後，事實上於11月4日已經發文。

另外，食藥署也於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，產品「專心護唇油-莓紅版」(批號: M25062702、M25073001、M25100701)疑檢出蘇丹4號（CI 26105）。

王德原指出，經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。而為了掌握原料流向，食藥署11月19日會同地方衛生局前往原料進口商「亦鴻企業有限公司」 (亦鴻公司)稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research(Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，命業者不得再供應、移動或使用。

食藥署國家實驗室於11月20日確認其中3批(批號2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13)原料均檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）。

王德原也說，這是國內首次在化粧品檢出蘇丹紅，而也因為有3批的原料濃度相當高，目前尚在進行定量。

▲食藥署公布，有14家業者化粧品原料含禁用色素。（圖／食藥署提供）

為嚴防問題產品擴散，食藥署說明，已於11月20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售。

食藥署表示，將持續追蹤並依法嚴辦，以確保國內化粧品安全無虞。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research(Campo Cosmetics) 公司之問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

食藥署說，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

