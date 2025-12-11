國內首發 高雄、台南加氫站同步啟用

台灣中油攜手聯華林德氣體11日在高雄楠梓區舉辦「台南樹谷示範性加氫站、高雄楠梓加氫站啟用典禮」，國內首發2座加氫站同步上線，替台灣淨零永續開啟新頁。（洪浩軒攝）

台灣中油攜手聯華林德氣體11日在高雄楠梓區舉辦「台南樹谷示範性加氫站、高雄楠梓加氫站啟用典禮」，國內首發2座加氫站同步上線，替台灣淨零永續開啟新頁，未來將逐步增加站點，強化氫能產業發展。對此，議員表示，期待未來有更多氫能應用，但政府要加強安全意識，並在發展初期多給予相關補助。

楠梓與樹谷2座加氫站昨日同步啟用，現場展示各類型氫能載具，展現氫能交通的發展潛力。台南樹谷示範性加氫站，以產官學研協力推動氫能應用；而高雄楠梓加氫站配置350 bar與700 bar加氫槍，可服務氫能巴士、卡車、貨櫃車及乘用車等多元載具。

廣告 廣告

台灣中油公司董事長方振仁表示，為因應淨零及國家氫能政策，中油從民國110年著手全台灣首座加氫站的相關工作，如今正式啟用，象徵中油將逐步轉型，也代表國內氫能發展邁入新的里程碑，未來會逐步在台灣各地布站，持續支持氫能產業發展。

聯華林德董事長歐文指出，氫能已成為台灣能源轉型不可或缺的重要選項，2座加氫站啟用，代表台灣氫能載具跨入實際營運的新階段，聯華林德樹谷示範性加氫站初期以非營利任務為主，作為技術測試、前瞻應用與跨界合作的開放平台，未來視需求發展成商用站；而中油楠梓加氫站將會兼顧推動氫能大客車與多元交通載具任務，協助南部地區在交通減碳上取得實質進展。

高市議員白喬茵表示，氫能是加速減碳、達成淨零的關鍵因素之一，期待未來產業、交通、日常生活上能有更多氫能的應用。但面對氫能，大家必須要有更嚴謹的安全意識，市府務必正視加氫站的消防設備、流程與制度，訂定更完整的配套，確保能源轉型與公共安全達到雙贏。

高市議員張博洋表示，氫能車技術在國外發展成熟，台灣可多與歐美國家或鄰近的日本交流借鏡，產業發展初期投入成本較高，尤其氫能公車造價昂貴，令地方業者望之卻步，政府應在發展初期多多補助，鼓勵地方發展氫能運具。