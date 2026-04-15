國內首見主動式金融股債ETF今掛牌 00998A蜜月行情上漲2％

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國內首見的主動式金融股債ETF：復華金融股息(00998A)、復華金融債息(00986D)，今（15）日正式在櫃買中心掛牌交易，其中，00998A開出紅盤，截至發稿為止漲幅約2%，成交量突破3.6萬張；00986D則是小跌0.3％。

00998A發行價為15元，掛牌首日，盤中價格最高來到16.02元，累計自成立以來漲幅達6.8%。

彭博資訊統計(截至2026/4/14)，MSCI全球金融指數自3月低點反彈以來漲幅達9.6%，表現優於MSCI全球指數，其中，MSCI歐洲金融指數漲幅更有11.6%，表現更為亮眼。

廣告 廣告

00998A經理人張正宇表示，歐美金融股受近期地緣政治變動與少數負面消息干擾，評價修正後更具投資吸引力，由於歐洲金融業獲利能力持續提升，使股票評價有同步上升空間，加上又有較好的配息收益機會，成為布局全球金融產業不可或缺的投資主軸，看好西班牙第二大銀行BBVA、義大利BPER及BPM銀行、法國巴黎銀行、英國標準人壽等受惠於獲利成長或具有較佳配息能力之標的。

此外，預期日本央行升息有利於銀行擴大存放款利差收益，看好瑞穗金融集團、三菱日聯金融集團等具寡占優勢的大型金融業表現；美國金融股則偏好受惠金融監管放鬆幅度較大的銀行業如花旗集團。

張正宇建議，投資人或可透過主動式金融股ETF，藉由經理人選股布局，掌握歐美金融股產業成長及息收機會。

更多品觀點報導

滙豐調查：企業領袖與機構投資人聚焦 AI 點名這些關鍵市場

富邦投信ETF總資產管理規模破兆元 躋身ETF兆元級資產管理業者

