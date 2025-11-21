國內首見化粧品檢出蘇丹紅！綠藤生機、歐萊德14家中鏢

食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰。（示意圖:shutterstock/達志）

國內首見化粧品檢出蘇丹紅！食藥署今公布，本月12日接獲綠藤生物科技主動通報，旗下產品疑似檢出蘇丹紅，17日也在網路平台發現中國卸妝膏含有蘇丹紅，並將其下架。今（21日）食藥署經國家實驗室確認，綠藤生機產品的確含有蘇丹紅，而其進口商「亦鴻企業有限公司」的原料，更流向14家業者，包含歐萊德、傑艾莉、彤采妮等，已要求業者48小時內下架、回收。

食藥署副署長王德原說，今年10月底，食藥署監控到國際風險訊息，中國製造的化粧品使用到新加坡公司Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司所生產、疑似含有禁用色素蘇丹4號的原料。因此，食藥署在11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。

今（21日）食藥署經國家實驗室確認，綠藤生機產品的確含有蘇丹紅，而其進口商「亦鴻企業有限公司」的原料，更流向14家業者，包含歐萊德、傑艾莉、彤采妮等，已要求業者48小時內下架、回收。圖為業者名單（食藥署提供）

今年11月12日，食藥署接獲綠藤生物科技股份有限公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號： M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，當場扣查3批原料藥。國家實驗室於21日檢驗確認檢出蘇丹紅，濃度很高，但仍在定量中。

為嚴防問題產品擴散，食藥署20日要求亦鴻企業有限公司提供下游廠商14家業者資訊，且要求48小時內完成清查，並回報使用狀況。未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司的問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

在這之前，食藥署也在momo平台所販售的小紅書知名產品進行抽驗，17日發現歐妮有限公司的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，已要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐尼公司移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停用。

食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

民眾如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027。

