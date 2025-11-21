國內首見 化粧品檢出蘇丹紅

國內首見化粧品檢出蘇丹紅，食藥署21日表示，是進口商「亦鴻企業有限公司」進的原料，且流向14家業者，包括知名化粧品公司歐萊德、傑艾莉、彤采妮等。圖為歐萊德化妝品牌發表美妝。（本報資料照片）

國內首見化粧品檢出蘇丹紅！食藥署21日表示，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，旗下產品疑似檢出蘇丹紅，經國家實驗室確認檢出，經追查，綠藤是向進口商「亦鴻企業有限公司」進的原料，且流向14家業者，包括知名化粧品公司歐萊德、傑艾莉、彤采妮等，已要求業者48小時內下架、回收。

食藥署副署長王德原說，食藥署監控到國際風險訊息後，本月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源。11月12日，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號: M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），衛生單位19日赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，扣查了3批原料藥，國家實驗室21日檢驗確認檢出蘇丹紅，濃度很高，仍在定量中。

為嚴防問題產品擴散，食藥署20日要求亦鴻公司提供下游廠商14家業者資訊，包括歐萊德、傑艾莉等，業者必須在48小時內完成清查，並回報使用狀況。未經確認安全前，一律不得上架。另為釐清是否尚有業者輸入其他問題原料，已請財政部關務署提供輸入報關資料。

在此之前，食藥署也在momo平台所販售的小紅書知名產品進行抽驗，17日發現歐妮有限公司的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）檢出蘇丹4號1.3ppm，已要求全面下架，並將販售業者歐尼公司移請所轄衛生局裁處。

食藥署提醒，蘇丹4號為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

皮膚科醫師邱品齊指出，蘇丹紅是不能添加的，在歐盟、美國、大陸、台灣，都禁止使用，若吃下，經代謝後將產生致癌的化學物質。業者之所以會偷用，應是產品賣相不好，或顏色不持久。用在化粧品，最大的風險是怕被吃下肚，尤其是小朋友。食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停用並退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即詢問皮膚科醫師。

綠藤生機（綠藤生物科技公司）表示：「公司在10月28日接獲原料商通知後，即立刻進行停止銷售與預防性下架的判斷，礙因化粧品界並無相關檢驗機構可供送檢，才委由衛福部進行排查，也十分感謝衛福部與食藥署共同為國人的健康把關。」