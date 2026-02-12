國內首見！南投破獲假冒虛擬貨幣儲值卡詐騙 20多人損失6000萬

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警方破獲全國首宗假冒虛擬貨幣儲值卡詐騙案，劉姓男子為首的詐騙集團，涉嫌假冒trust wallet、blockchain.com等國外知名虛擬貨幣交易所名義，發行不實的虛擬貨幣泰達幣儲值卡，誘騙民眾投資購買，向20餘名被害人詐騙6000萬餘元得逞，警方依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌，將劉男等9嫌移送法辦，南投地檢署日前已將劉男等人起訴。

南投縣警察局刑警大隊科偵組，執行警政署全國同步打擊詐欺專案，透過分析165反詐騙專線大數據及清查被害人資料，發現有詐團假冒trust wallet、blockchain.com等國外知名虛擬貨幣交易所名義，發行不實的虛擬貨幣泰達幣儲值卡，誘騙民眾投資購買，並要求被害人下載假造的APP軟體，再以詐團預設的帳號密碼登入，營造出已成功購買並持有虛擬貨幣的假象，實際上所有交易畫面皆偽造。

警方專案小組進一步比對被害人報案資料，分析詐團車手取款地點，執行多次阻詐埋伏勤務，當場查獲李姓嫌犯正販售不實虛擬貨幣儲值卡，並查扣交易所得、假儲值卡及詐騙用手機等證物，隨後向上溯源追查，查獲幕後金主劉姓主嫌(35歲)、控盤首腦、掮客、水房、系統商及車手共9名嫌犯，並查扣筆電、網路流量卡、點鈔機及現金354萬餘元等贓證物。

警方指出，國外合法虛擬貨幣交易所，並未販售虛擬貨幣儲值卡，詐團利用民眾對虛擬貨幣不熟悉的弱點，假藉投資高獲利名義進行詐財，呼籲民眾投資應循正常管道，對新興產業投資務必審慎評估、多方查證，切勿輕信網路廣告或不明投資訊息，以免受騙。

