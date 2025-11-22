國內首驗出蘇丹紅化妝品 2大台廠"號稱無添加"中標
生活中心／綜合報導
還記得去年初，蘇丹紅風暴席捲全台，一度讓民眾不敢吃辣椒粉、胡椒粉，沒想到現在蘇丹紅又再現身，而且是國內首度在化妝品中被驗出！國內外共14家業者遭波及，其中包含兩家，號稱無添加的台灣大廠。醫師特別警告，唇膏類最危險，恐怕吃下肚會致癌。提醒各位水水們，都愛注意！
女孩們的化妝包，琳瑯滿目。唇膏從亮紅色、深紅色，到紫粉色、玫瑰豆沙色，通通有。腮紅也不惶多讓，嫩粉色、棕粉色。刷上臉，顯瘦還能添氣色。只是這每天都用得上的變美法寶，現在卻捲入蘇丹紅風暴。
每天都用得上的變美法寶，現在卻捲入蘇丹紅風暴（圖／民視新聞）
皮膚科醫師趙昭明：「蘇丹紅主要它是一個顏色，讓顏色看起來比較鮮豔的成分在，是屬於紅色或暗紅色，這樣的一個成分在，主要用在我們唇膏或眼影。」
蘇丹紅是一種工業用染劑，去年初，全台才爆發蘇丹紅辣椒粉，食安危機，沒想到時隔一年半，國內竟首度在化妝品中，找到蘇丹紅身影！一切源頭，疑似都來自新加坡一間原料公司。國內外總共14家業者因有進這間公司問題原料遭波及，其中包含號稱無添加的知名台廠，歐萊德及綠藤生機！目前已檢出其中三品牌各有養髮液、卸妝膏及護唇油等產品，含有不應該存在的蘇丹4號。
國內外總共14家業者因有進這間公司問題原料遭波及（圖／民視新聞）
皮膚科醫師趙昭明：「它可能造成我們皮膚，產生刺激接觸性的皮膚炎，或過敏接觸性的皮膚炎，（接觸）黏膜或是因為不小心的吃進去之後，它可能慢慢地會累積在身體內，它可能造成所謂的一個致癌性，或是突變性的作用。」
聲源：食藥署副署長王德原：「涉違反化妝品衛生安全管理法第6條，依同法第22條，可以處新臺幣兩萬元至五百萬元罰鍰，不合規定的產品，可以依同法第16條至第18條，不得供應販賣贈送公開陳列，或提供消費者試用，必須全面回收銷毀。」
綠藤發聲明，強調廠商已主動通報並下架，歐萊德也說疑慮產品，都已經預防性下架。食藥署也籲消費者暫時停用。否則蘇丹紅進到體內，恐怕釀成致癌危機。
原文出處：國內首驗出蘇丹紅化妝品 2大台廠「號稱無添加」也中標
