國內ESG獎最高榮耀！2026第二屆《遠見》ESG醫療永續獎徵件倒數

2026第二屆《遠見》ESG醫療永續獎徵件倒數中， 1月19日中午截止。本屆徵選新增「職場友善組」 ，特鼓勵醫院能提出具體實踐方案，重視職場與生活平衡，解決醫療從業人員過勞現象。評選不獨厚醫學中心，區域醫院、地區醫院也可能勝出。邀請全台「醫學中心、區域醫院、地區醫院」的醫療機構，把握機會前來爭取國內醫界ESG最高榮譽！完整細節一文揭露。

「永續發展將納入醫院評鑑！」近兩年這句話無疑是國內醫療界的熱門話題！12月初，總統賴清德出席「醫師公會全國聯合會轉型醫療國際研討會」再次提及此方向，強調「健康台灣」是國家的重要政策，醫療產業也要跟著永續轉型！

為了帶動國內醫療界落實永續發展，拔擢值得學習的標竿，促進醫療機構共學共好，《遠見》開創「ESG醫療永續獎」，2025年5月剛公布第一屆獲獎名單，如今正啟動第二屆徵件！

《遠見》倡議永續20年 從企業、大學、到醫院

20年前，2005年《遠見》領先全球華人媒體界，開辦首座表彰ESG永續發展領域的CSR企業社會責任獎（現已更名為ESG企業永續獎），帶動全台企業接軌國際。2020年，又將永續共好理念推廣至高教界，創設「USR大學社會責任獎」。2025年再度擴大倡議範疇、創立「ESG醫療永續獎」，將影響力延伸至國內醫療機構。

回顧2025年5月舉辦完的第一屆遠見ESG醫療永續獎贈獎典禮，獲得全台醫療機構踴躍響應，共吸引36家醫院、83件報名，最終選出26件獲獎。贈獎典禮現場，國衛院副院長許惠恒、衛福部醫事司長劉越萍皆親自蒞臨，並對《遠見》推動ESG醫療永續獎給予高度肯定。（第一屆遠見ESG醫療永續獎報導https://esg.gvm.com.tw/article/89550）

首屆《遠見》ESG醫療永續獎報名踴躍 第二屆徵件倒數中！

2026第二屆《遠見》ESG醫療永續獎，已於2025年11月19日開始徵件，2026年1月19日中午12:00截止。

第二屆賽事評選辦法有兩項更新。首先是將第一屆的「醫療永續組」調整名稱為「綜合績效組」，內涵不變，重點一樣要檢視一家醫療機構全方面的ESG成績單。

第二，則是在傑出方案中，新增「職場友善組」。加上第一屆延續辦理的「人才發展組、低碳營運組、公益推動組、樂齡友善組」，等於第二屆有五組傑出方案主題可供選擇。每一組別可投報多個不同方案；但若方案內容相同，僅能從中挑選一組報名。

本屆新增的「職場友善組」，主旨是希望能鼓勵醫療機構「建構幸福健康的職場」，鼓勵醫院能提出具體實踐方案，重視職場與生活平衡，解決醫療從業人員過勞現象。比如推動透明公開的管理、升遷制度，提供有競爭力的薪酬、福利等；也包含提供彈性工時、多元工作模式、健康促進等。

廣邀全台醫學中心、區域醫院、地區醫院參賽 方案數量不設限

依據衛生福利部分類，屬於「醫學中心、區域醫院、地區醫院」之醫院，均可參賽。同一醫院之不同分院，亦可分別參賽。

順應數位化趨勢，本屆也全面採用線上報名系統。需要於報名受理期限內，於系統完成資料上傳。更多詳盡的參賽規則，請見獎項官網（遠見ESG醫療永續獎項官網https://event.gvm.com.tw/esg-healthcare/），相關填答方式與檔案格式限制，請參見系統說明（報名系統https://award.gvm.com.tw/esg-healthcare）。

《遠見》累積超過20年的企業ESG獎項經驗，評審團都是由公正客觀的外部專家學者組成，涵蓋產官學研單位，每屆在獎項公布後，才會公開評審團名單。





產官學研專家評審團 公正客觀、多元構面審查 不獨厚醫學中心！

今年贈獎數量預計將從綜合績效組、職場友善組、人才發展組、低碳營運組、公益推動組、樂齡友善組，每組各選出首獎1名、楷模獎1～3名、績優獎1～3名不等。

擔心資源比不上大型醫學中心，沒有機會獲獎嗎？事實上這是誤解。回顧第一屆的得獎名單，仍不乏區域醫院和地區醫院。尤其在傑出方案的獲獎名額上，區域醫院和地區醫院的表現完全不輸給醫學中心。

評審思考面向多元，比方是否聚焦當前社會與醫療環境需求？執行落實完整？獨特策略或創新作法？是否結合核心職能，發揮更佳效果？如何呈現此方案對醫院本身與外部社會效益之產出等等。因此得獎與否，絕對不會因為光看單一因素（如經費多寡）就定勝負。

徵件至2026年1月19日中午12:00截止，最終倒數中，邀請全台「醫學中心、區域醫院、地區醫院」的醫療機構，把握機會前來爭取國內醫界ESG最高榮譽！