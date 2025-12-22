國內ETF里程碑！0050受益人數突破200萬人

[Newtalk新聞] 國內規模最大的台股ETF——元大台灣50（0050）再創新猷，據集保結算所資料至 12 月 19 日，受益人數破 204 萬人，為首檔達成 200 萬人里程碑的ETF。今（22）日 0050 收盤上漲 1.44%，至 63.4 元。

據證交所、集保結算所及投信投顧公會資料（如下表），0050 上周受益人數暴增 47,459人，穩坐人氣王寶座；今年來投資人數大增近 130 萬、規模成長逾 5,000 億元、定期定額戶數成長逾 37 萬、單月定期定額金額突破 60 億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，均顯示，0050 為存股首選基石。

元大投信表示，市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，面對 AI 成長趨勢，台股代表產業包括晶圓代工、伺服器組裝、電源供應等，每股盈餘（EPS）在 2026 年預估維持高速成長，可望吸引資金流入推升市值，0050 持續具有表現機會。

從長期投資角度，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢、可節省選股時間，成分股市值變化會直接反映於 0050 股價表現，高效率參與台股行情。基於台股權值股表現持續突出，據彭博資訊統計至 12 月 19 日，「臺灣 50 指數」近十年含息報酬率超越加權股價指數逾 100 個百分點，具有優勢。

在規模提升、經理費率隨之下降的正向循環下，0050 以 12 月 19 日 9,702 億元規模計算，經理費率已降至約 0.095%，規模逾 1 兆元部分將再調整至 0.05%，有利於長期持有。

元大投信提醒，0050 完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

表：0050 今年來成長表現 來源：證交所、集保結算所、投信投顧公會；2025／12／19（定期定額數據統計至今年 11 月底）

