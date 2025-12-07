一國兩制早玩完！要外媒閉嘴、僅愛國者能參選 港立法會選舉投票率低迷

編譯張渝萍／綜合報導

在香港大浦「宏福苑」五級大火事故後，北京駐港國安署近日突約談多名國際媒體記者，還強烈警告在港外媒嚴守紀律「自我珍重、好自為之，不可觸碰法律紅線」。顯示香港言論自由與新聞自由淪與中國相當程度，一國兩制形同虛設。

另外，香港立法會選舉今（7日）舉行，因大火民怨未消，加上僅受港府認可的愛國者才能參選，恐讓此次選舉投票率低迷。

北京駐港公署威脅外媒不得「亂報」香港火災新聞。（圖／翻攝自X平台 @BryanWang236）

港府約談並警告外媒記者

《衛報》、法新社6日報導，包括《紐約時報》、法新社等數家在港運作的外媒資深記者，被召到北京2020年設立的「駐港國家安全公署」，並被要求不得對宏福苑大火進行批評性報導。

根據法新社報導，會上有官員指責記者「玷污政府」，但並未提出具體案例，也沒有接受提問。

會後不久，北京駐港國安署在網路上發布聲明，指責部分外國媒體「無視事實、散播虛假資訊、歪曲及抹黑政府的救災與善後工作」；聲明還敦促記者「不要觸碰法律紅線」，「本辦公室不會容忍香港所有反中、惹事生非勢力的行為」，並補上一句：「別怪我們沒先警告你。」

宏福苑大火159死惹眾怒

自11月26日發生宏福苑大火，造成至少159人死亡以來，香港一直處於緊張氣氛。這場大火為香港75年來最嚴重的災難，也是自1980年以來全球最致命的住宅大樓火災。

宏福苑為8棟31層高樓組成的社區，可容納近 5000 名居民。這場火災因維修工程使用不合格、易燃建材，導致火災迅速吞噬其中7棟建築，引發公眾憤怒。

香港主權1997年由英國移交中國後，就在「一國兩制」框架下運作。香港長期以來以擁有中國所沒有的自由為傲，包括新聞自由與示威權利。然而，自 2020 年通過範圍廣泛的《國安法》後，這些自由持續被侵蝕，使北京得以大幅壓制異議。

還是民主選舉？僅愛國者能參選

北京駐港國安署的聲明還指控部分媒體「攻擊、干擾」周日舉行的立法會選舉。香港的選舉制度已於 2021 年被重塑，確保只有「愛國者」才能擔任公職，也就是說，僅限支持中國的候選人參選。

根據路透社報導，宏福苑大火後，立法會選舉仍如期展開，然而民怨未散、居民也還陷入創傷與傷痛，政府不但搶先清算外媒與要求政府徹查的聲音，選舉也未延期，讓這場只有被親中港府認定為「愛國者」才能參選的選舉投票率，可能會相當低迷。

住在被燒毀大樓附近的一名70多歲的鄭姓居民表示，他不會投票，「我對這場大火非常難過。……這是政府失能的結果……現在的制度並不健康，我不會投票支持那些讓我們失望的建制派政治人物。」鄭姓居民表示，他不願提供全名，擔心批評政府者會被當局盯上。

港府不斷鼓吹投票、投票時間還延長

港府為了壓制異議與民主，除了只有愛國者能參選外，公開呼籲杯葛投票也會有刑事責任，反貪局表示，截至週四已有七人因煽惑他人不投票而遭逮捕。

報導指，過去香港支持民主派陣營的選民約占6成，這些選民在《國安法》實施之後便一直抵制選舉。

香港與中國官員則加強呼籲民眾踴躍投票，港府特首李家超投票後說：「我們今天絕對需要所有選民站出來投票，因為每一票代表我們推動改革、保護（火災）受害者，以及象徵我們團結向前的決心。」

最新投票率顯示依舊低迷

根據今（7日）選舉資料，登記選民有413萬人，自 2021年以來連續第四年下降，2021年當時的選民人數為447 萬人。

香港01最新數據指出，香港615個一般投票站早上7時30分開門，晚上11時30分關門，全日投票時間16小時，較上屆延長兩小時。投票開始5小時地方選區投票率12.99%，勝上屆0.91個百分點，累計有53萬6527人投票，中午之前的投票人數較上屆少3809人。

2021年立法會選舉投票率僅30.2%，創下自 1997 年香港主權移交中國後最低投票率。

