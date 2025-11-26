「一國兩制」是不可觸碰紅線 民眾黨團轟賴：言論自由如何定義？

賴清德今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並親上火線舉行記者會宣布，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的國防經費。（擷取自賴清德YT頻道）

賴清德總統26日表示，為捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，提出5項具體行動，包括國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組、揭露北京干預事實、落實17項策略並加速推動國安十法立法、對中國的跨境鎮壓建立通報保護機制，以及確立「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸紅線。對此，民眾黨立院黨團回應，要如何清楚定義人民與團體言論自由與設定紅線？今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，擔心賴的「行動方案」會騷擾或侵害人民自由及安全行為。

廣告 廣告

針對賴清德5項行動方案中提到，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範等內容，民眾黨團指出，「但賴政府要如何清楚定義人民與團體言論自由與設定紅線？」

民眾黨團提及，總統一席話不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權曲解打壓為分裂國家。

民眾黨團稱，賴清德今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

此外，關於賴清德表達要協同相關部會成立「常態性專案小組」，民眾黨團質疑，該專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋？所謂「展示守護民主台灣決心」，不可是更多的大撒幣、大外宣，更不可以國安為名，規避民主監督。

【看原文連結】