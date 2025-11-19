一國兩區成國民黨兩岸新路線？媒體人：鄭麗文幫民進黨開大路

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨副主席蕭旭岑近日接受專訪時稱，將助主席鄭麗文讓黨務平穩，只有回到憲法，包含一國兩區的規定才能確保跟大陸有共同政治基礎。媒體人陳敏鳳說，國民黨的路線問題，恐會導致在中部以南都很難選，鄭麗文真是幫民進黨開了一條大路。

陳敏鳳18日在網路節目《新聞！給問嗎？》表示，鄭麗文上任主席一職以後，從頭到尾就是顧自己未來，但鄭對於黨內兩岸路線的毫不遮掩，是有助於提升跟中共領導人習近平會面的可能性。

陳敏鳳直言，過往的黨主席吳敦義至朱立倫都沒有這麼激情的演出，鄭麗文透過這些鋪牌後再與習近平見面，就是幫國民黨定調、成為統一黨，這對國民黨而言就非常傷。

陳敏鳳認為，中共是勢利眼，如果之後與鄭麗文見完面、給了這麼多好處，但國民黨在2026卻選輸，這等同於是打習近平的臉，這樣國民黨之後就不用去了。

陳敏鳳強調，國民黨的路線問題，會導致在台灣中部以南都很難選，台北人也不一定接受，但會在厭綠、親中之間掙扎，鄭麗文真的是幫民進黨開了一條大路，只要提名的人沒有私心，什麼事情都並非不可能，這整盤棋都已經下好，連2028年大選都在布局，而中共也有不同聲音，認為這樣的下法可能導致國民黨分裂、自食惡果。

