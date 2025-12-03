「一國兩區」與「一國兩制」的接軌

（圖／本報系資料照）

自從國民黨副主席蕭旭岑，遵照「中華民國憲法」及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的規定，提出「一個中國，兩個地區」（即中國台灣地區與中國大陸地區）依法合憲的主張後，立即吸引了兩岸許多關心群眾的注意，並激發了許多討論。雖無定論，但是也已經突破了原有「一國兩制」的框架，帶來了對兩岸統一新模式的探討。

事實上，自從大陸在42年前正式提出以「一國兩制」做為兩岸和平統一方案之後，台灣方面立即明確的表達了不接受的立場，使得「一國兩制」在台灣毫無市場，甚至早已成為選舉時的「選票毒藥」，沒有任何一位候選人敢於接招應戰。

然而，即便台灣方面有如此強烈反對的意見，大陸對台工作部門卻視若無睹，仍然年復一年的重複宣示以「一國兩制」做為兩岸統一的方案。如此堅定不移、無視反對意見的偏執作風，令人敬佩之餘，也有大惑不解的疑慮。

而在過去漫長的42年中，大陸方面也曾對原始提出的「一國兩制」內容，有了適度的修改。例如，1998年當時大陸海協會汪道涵會長就發表了86個字的箴言，務實的認為「一個中國」是尚未完成的「現在進行式」，兩岸應「平等協商，共議統一」。接著在1999年，時任大陸國務院副總理兼外交部長的錢其琛也提出「在一個中國原則下，什麼問題都可以談，包括國旗、國歌、國號都可以改」的突破性建議，而大陸國家主席江澤民於2001年，更曾公開數度表示，兩岸統一後的國號，不要用現有的「中華人民共和國」或「中華民國」，就用「中國」最好。

如今回首再看25年前的那個時代，是兩岸經由政治談判，解決爭議的最佳時機。只可惜「萬事俱備，只欠東風」，以致台灣那時擁有的一手好牌，竟然隨著時移勢轉，一去不回了，令人油然而生感嘆惋惜的惆悵情懷。

不過，如果以蕭副主席所提「一個中國，兩個地區」來定義兩岸，取得兩岸對「一個中國」的共識，先解決兩岸「一個中國」的政治爭議，剩下的「兩制」則盡量在維持現狀的情況下，僅做國號的變更，相信在這樣修正版的條件下，會給台灣人民帶來嶄新的認識了解，同時符合台灣大多數人民所認同的維持現狀的民意支持，會給「一國兩制」帶來起死回生的效果，值得大陸涉台事務部門的重視，並以「一個中國、兩個地區、兩制現狀、完成統一」為新的兩岸統一原則與政策，應會有最好的結果，值得兩岸當局共同的採納重視！（作者為國立高雄科技大學前校長）