一國兩區 鄭麗文須敘事突圍

（圖／本報系資料照）

國民黨主席鄭麗文在馬場町秋祭追思活動掀起一輪「路線交鋒」，隨著黨內副主席前仆後繼拜訪大陸，鄭麗文在可能的「鄭習會」前拋出「一國兩區」，引起民進黨內群起攻之；這兩起事件，已被刻意包裝成「賣台路線」的完整論述。事實上，鄭麗文在憲法概念下明確引用「一國兩區」概念，卻在意識形態層次腹背受敵，就看鄭麗文如何在秋祭風波後「敘事突圍」。

「一國兩區」說詞是從憲法角度並非統戰話術，源自中華民國憲法及增修條文的空間表述，所謂「兩區」是指台灣地區與大陸地區，是在不修憲前且合乎體制的基本框架。鄭麗文在秋祭後重申此一概念，本應隸屬憲政語言的具體延伸，但在民進黨的抗中策略下，又被再度貼上「賣台統戰」標籤。換言之，「馬場町秋祭」成為民進黨攻擊的起手式，「一國兩區」則是政治延長賽，從憲法定位到歷史記憶，鄭麗文必須打破兩個意識形態桎梏。

廣告 廣告

鄭麗文在馬場町事件已經撼動黨內路線，如今再提「一國兩區」又將引來深層碰撞，站在改革派角度，既然憲法增修條文明文規定台灣與大陸是兩個地區，國民黨難道不該以「憲法本位」回應兩岸論述嗎？如今，民進黨以政治語言壟斷憲法精神，如果國民黨也把「一國兩區」看成政治取向而遮遮掩掩，迫使憲政定位在路線焦慮下被情緒勒索。

鄭麗文在馬場町秋祭後已被民進黨形塑成「傾中形象」，此時再談「一國兩區」，恐讓國民黨在2026地方選舉面臨「傾中質疑」，這種焦慮已在基層蔓延，而被外界解讀為路線分歧的茶壺風暴。尤其，部分藍營人士認為「一國兩區」太過模糊，偏向「九二共識」1.0，著實削弱藍營傳統訴求。於是，鄭麗文面對的並非單一反對，馬場町秋祭是黨內情感裂縫，「一國兩區」回到理念與法理的衝擊。

對於鄭麗文來說，馬場町秋祭不是一次單純致意，而是推動「藍營面對歷史」的具體行動。然而，馬場町秋祭後已被綠營指控為「膜拜共諜」，召喚外界從兩岸政治回到歷史記憶，鄭麗文把「一國兩區」視為「國共和解」後的路線宣示，就要考量如何跨越過去的歷史觀點，並且超越當今的政治負載。

對比之下，「一國兩區」源於法理，而馬場町悼念歷史；前者是以憲政定位，後者期盼社會和解。但在現今台灣的政治環境中，法理依據與歷史敘事似乎已經產生扞格，任何介入意識形態的政治人物，都被推入兩岸對立的光譜檢驗。鄭麗文在秋祭中強調避免「政治受難」重蹈覆轍，本是基於跨越黨派的和解訊號；但在重申「一國兩區」的憲法定位，政治語境依舊被民進黨重新詮釋為「親中路線」。

當鄭麗文以憲法論述「一國兩區」，民進黨政府及綠營媒體立即連結秋祭風波，意圖形塑一種「政治意圖」，先將秋祭事件看成親中場景，後把「一國兩區」視為統戰手法。事實上，「一國兩區」在法理上與中共並未重疊，大陸強調的是「一個中國」，本質上是希望邁向「一國兩制」；台灣憲法的「一國兩區」，強調的是主權與治權劃分，正是目前維持現狀的法律基礎。但民進黨認知戰的策略，要讓政治語言凌駕法理現實。

鄭麗文想要在政治路線上敘事突圍，必須強化國民黨內「憲法語言」的整體信心，長期任由意識形態霸凌法制規範，任由綠營倚靠政治動員召喚本土教義派，即可輕鬆扭曲「一國兩區」；藍營當前缺乏足夠論述能力將其路線導回憲法脈絡，唯有串連具體政策，國民黨才有機會擺脫民進黨的「敘事陷阱」。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）