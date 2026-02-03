國共下一步 學者：視成果能否落實

「國共兩黨智庫論壇」3日在北京登場，並達成5面向、15項共同意見。上海東亞研究所副所長包承柯指出，此次論壇是標誌國共兩黨恢復中斷已久的「機制性交流」，可謂意義重大。倘若大陸全國政協主席王滬寧今出面會見代表團的話，則進一步體現大陸最高領導層級對於此次論壇交流重視與認可，這也將預示今年國共兩黨有機會推動更多兩岸交流合作。

包承柯表示，這次論壇關鍵的是，希望國共兩黨這種機制性交流，能逐步帶動一些務實性政策落實，讓兩岸間一些非敏感性的領域交流重新活躍起來。至於外傳王滬寧將會見國民黨副主席蕭旭岑一行，他解讀，此舉可彰顯大陸高層領導人對國共交流有更多、更深的期許，希望今年在「九二共識」基礎上，兩黨甚至兩岸之間能共同推動、做更多事。

包承柯認為，若國民黨能承擔起兩岸機制性交流角色，把一些務實性作為落實在兩岸間，就會有進一步發展。至於國台辦主任宋濤提到大陸將繼續推出更多便利兩岸人員往來措施，推動兩岸旅遊交流合作，是否意味可能片面開放團客旅遊，甚至學位生赴台讀書，他則坦言，在當前大環境態勢下，「有一定的難度」。

政大國發所教授趙建民也直言，論壇達成5項共識，部分項目因國民黨是在野黨，所以做不到，例如開放上海、福建組觀光團來台，若執政黨不接球，也沒有辦法；同樣，航班正常化也是市場及公權力才能達成；不過，有些項目大陸單方面就能推行，比如人員往來正常化，大陸若能開放陸生來台，就算是實際成果。

趙建民強調，大陸在能源、無人機等高科技產品都居全球領先地位，將印度、東南亞、拉美及非洲都納入此產業鏈，而日韓、歐洲國家也都競相與大陸建立經濟夥伴關係，就是因為知道大陸市場的重要性；台商一定要想辦法打入，希望這次論壇後能展現成效。

他表示，在野黨雖無法與大陸談政治互信，但至少可表達台灣有不少人沒放棄兩岸和平、持續反對台獨的立場，假若國民黨主席鄭麗文能與中共總書記習近平見面，可望減緩兩岸瀕臨戰爭的現狀。