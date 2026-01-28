國共交流平台正式開啟 鄭麗文：希望兩岸和解能帶來美中和解與合作

鄭麗文表示，「所以我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福」。（圖／方萬民攝）

中國國民黨主席鄭麗文今(28)日於中常會中表示，目前台海局勢兵凶戰危、全世界高度關注，連賴總統都非常悲觀的情勢下，中國國民黨願意做出最大的貢獻，幫兩岸如今「惡性螺旋」上升的自我毀滅之路，開闢不一樣的選擇，希望能迎來兩岸重新融冰和解、進一步合作。

鄭麗文發表談話時，首先感謝副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今天上午於智庫共同召開記者會，宣布時隔九年之久後，國共交流平台正式開啟，將於2月2日至4日將於北京舉行。

廣告 廣告

鄭麗文並強調，中國國民黨不斷自我期許並對外宣誓，絕對不做區域的「麻煩製造者」，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，更重要的是，將會積極扮演「和平締造者」。

鄭麗文表示，智庫是在12月、她上任一個月後才改選董事會，並由她擔任董事長。當時恭請陳冲院長與李鴻源部長擔任副董事長。她也指出，過去這段時間不只是中央黨部，各地方黨部及智庫都非常艱難，所剩人手非常有限。在人力重新建立與補足的過程中，仍非常積極地工作，因為來自海內外對兩岸和平的期待真的非常深、非常大。

鄭麗文並指出，上任不到三個月的時間內，百工百業都來到黨部與智庫看她，表達他們這些年來的委屈，以及因為兩岸關係惡化而惶惶不可終日，包括農民代表也感到非常恐慌，因為沒有市場，農產品賣不出去。此外，台灣的產業發展呈現非常嚴重的M型化，大家關注半導體等高科技產業，這幾年撐起了台灣的經濟榮景；但在輝煌背後，台灣的傳統產業與服務業快要頂不下去，正面臨嚴重萎縮。這些淒慘的產業代表都來到黨部向她表達，為何對國民黨有高度期待？因為如果沒有兩岸正常的和平交流，產業該何去何從？

鄭麗文也提及，旅遊服務業的全國各地代表，包括飯店、導遊、遊覽車、旅行社、航空業等，即便度過了 COVID-19 疫情，依然無法恢復。因為兩岸關係冰凍、政府的政策及禁團令，導致服務業的火車頭「觀光旅遊業」嚴重萎縮，連帶使整體服務業也非常低迷。然而，傳統製造業與服務業才是撐起絕大多數就業市場的產業，巨大高科技產業的紅利無法讓全民分享。這麼多年在民進黨執政之下，老百姓有多苦，政府真的有放在心上嗎？

鄭麗文表示，感到難過的是，這些百工百業來到黨部、來到智庫看她時，都不敢聲張，越低調越好，因為怕秋後算帳、怕被「查水表」、怕得罪當道，台灣什麼時候變成這樣？但即便有危險、有壓力，他們還是一定要來中央黨部看她，因為這是活路、是生計。

鄭麗文說，非常感謝李鴻源，其擔任副董事長不到兩個月的時間，就開始幫奔走。在專業領域，李鴻源與對岸已有非常多的交流。李鴻源在台灣的水利、防災與國土規劃是「第一把交椅」。不只是對岸，李鴻源也是國際社會邀請學習交流的主要對象。為什麼李鴻源這次願意為國民黨開啟的兩岸交流奉獻？事實上，她參加黨主席選舉時，就發生了花蓮災情，當時礙於選舉，且她也非專業，能幫的忙有限。但看到台灣真正的專業人士「無用武之地」，因為永遠都是意識形態與政黨的考慮，難道人民的財產與生命都不重要了嗎？台灣是什麼時候變成這樣？

鄭麗文指出，國共平台交流停了九年。九年後的今天，大陸已今非昔比，更不用說二十年前連主席第一次的「破冰之旅」。今天的大陸與台灣在許多重大科技上已有獨步全球的實力。面對人類共同的挑戰，如氣候變遷、防災、能源問題，都需要最進步的科技。兩岸交流互相學習、甚至未來的合作，能免於人民受苦。

鄭麗文續指，去年台南與花蓮的鄉親面對災後問題，到今天都還沒有徹底解決的方案。但政治人物每天有把人民的生命放在心裡嗎？她就職那天就說過，國民黨的「K」是代表「kind」。如果沒有把人民的處境放在心裡、苦民所苦，那就違背了國民黨的初心與從政為民服務的初衷。所以她請李鴻源部長在第一次國共交流平台，就將防災與氣候變遷議題作為最重要的課題。對接之後，未來會有更多可以交流合作的地方。此外，還有觀光旅遊業，以及面臨少子化、高齡化社會的健康安養議題，這些都是兩岸共同的挑戰。希望最尖端的人才能互相交流合作，提出解決方案。

鄭麗文強調「強強聯手」，是希望兩岸合作、交流能帶給人類社會無窮無盡的可能性與貢獻。「我們不應該再分彼此，我們不應該隨時隨地製造對立」。今天國民黨帶來的是和平、和解、合作，不是對立、仇恨或無窮無盡的內耗。在這樣的價值下，她非常感謝辛苦的工作同仁，也感謝國台辦及對接的代表們，能在短時間內安排重啟平台的重啟與國共兩黨智庫的對接。

鄭麗文說明，這次重啟平台的主軸為「兩岸交流合作前瞻論壇」，涵蓋了前述的專業與產業。同時邀請了具代表性的學者專家，以百分之百的誠意與善意進行交流。為什麼大家這麼重視這次平台？因為若有高層的意志，許多事情便能「迎刃而解」。國民黨希望為大家搭起溝通與超越的橋樑。然而，令人無奈的是，執政黨從頭到尾都在極盡破壞之能事，瞎編各種莫須有的故事，甚至啟動造謠供應鏈，「逼得我們正式提告不良的媒體」。

鄭麗文再次重申，除了「九二共識、反對台獨」，其實這是一體兩面，沒有任何交換條件，因為根本不需要。從連前主席到馬前總統，兩岸交流從來不需要其他前提與交換條件，今天也是如此。

鄭麗文質疑，民進黨的居心是什麼？難道不樂見兩岸除了「九二共識、反對台獨」之外不需要有其他條件，馬上可以春暖花開，解決農民、觀光等各產業的問題，甚至解決兵戎相見的危機嗎？為什麼要不斷造謠？她也向來訪的百工百業代表說「很抱歉，我們現在是在野黨，即便在國會是多數，我們不能代表台灣方面在政策上給予任何保證，但我們希望能鋪路、搭橋」。如果 2028 年國民黨執政，保證讓大家有重見天日的一天。

鄭麗文也向賴總統喊話，台灣這些正在掙扎、生活不見天日的朋友們，難道不希望在民進黨執政時就能兩岸交流溝通合作嗎？為什麼民進黨要被自己的意識形態「自我設限」、困住？拉著台灣兩千三百萬人一起陪葬？其實換個角度、一念之間，賴總統不管想要跟習近平總書記喝珍珠奶茶或吃蝦仁飯，只要接受「九二共識」，還能換來和平的榮景。

鄭麗文強調，國民黨比誰都希望台灣內部不分朝野，共同為兩岸和平穩定攜手合作。「如果賴總統可以在這樣的認知下開啟兩岸和平，跟習總書記坐下來，我太高興了、樂觀其成了」；但相反地，賴總統自己不做，還要把國民黨「通通往死裡打」。甚至這次出訪有人受到刁難與打壓，有工作人員因學校教職身分而臨時不能去，真的不需要如此小鼻子小眼睛。

鄭麗文表示，國民黨搭起的平台是為了所有台灣人民，不分黨派。「打戰不分藍綠，都要面對毀滅跟死亡；和平不分藍綠，都有繁榮跟發展」。 不是為了一黨之私；也希望民進黨不要把國民黨當成死敵，應該是互相競爭的最佳朋友。「我們都在一條船上，把船撞翻了，大家都要落水」。

最後，鄭麗文指出，目前英國首相正踏上中國大陸進行睽違八年後的國事訪問。英國首相說不需要在美中之間選邊站，「在台灣的我們也應該是如此」。中國國民黨希望的是台海和平穩定。最近國際媒體有人常問她要「親中」還是「親美」？她問答：「我不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？」最新的 2026 年美國國防戰略，首次承認並接受中國大陸為全球第二大國，並開宗明義稱美國未來在軍事上願意與中國大陸締造和平穩定、相互尊重的關係。

鄭麗文也舉她一位好朋友的比喻：「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是「忘恩負義」的人；但大陸是我們的親人，我們絕對做不出「骨肉相殘」的事情。所以我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福。

鄭麗文強調，中國國民黨要扮演的橋樑，不只是讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望如同川普總統所呼應的，美中也要和平穩定。她認為，「第一島鏈」不應是上個世紀，冷戰 1.0 時的戰爭前線，希望冷戰結束之後，不需要開啟冷戰2.0，希望「第一島鏈是「和解島鏈」與「和平島鏈」，從台灣出發，從台海開始，並期望全世界都攜手為和平穩定盡一份心力。她相信下週一國共兩黨智庫的論壇平台是跨出的成功第一步，還會延續與擴大，因為有太多的期盼。

鄭麗文強調，這攸關歷史發展路線，可能從今天起會有完全不一樣的局面。中國國民黨絕對是可以成功幫大家避免戰爭、締造和平、寫下歷史的最重要「行為者」。在這樣的使命下，我們會完成 2026 年的勝選與 2028 年的政黨輪替，告訴全世界：「和平才是台灣兩千三百萬人共同的願望與決心」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注