國共交流平台2月登場 鄭麗文：中國是親人

中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

睽違9年的國共交流平台將於2月2日至4日在北京重啟，舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」。國民黨主席鄭麗文今(28)日於中常會發表談話，強調未來世界的發展路線可能因此翻轉，國民黨的目標是讓台海穩定，將「第一島鏈」從戰爭前沿轉型為「和平島鏈」，並致力於開闢兩岸融冰、和解與合作的新路徑。





鄭麗文在談話中援引友人比喻，感性表示美國雖曾是台灣的「恩人」，但大陸是我們的「親人」，直言「大陸是我們親人，決做不出骨肉相殘」，期盼透過兩岸和解進一步帶動美中和解。她指出，在國際地緣政治博弈下，台灣不應在美中之間被迫選邊站，並舉英國首相訪華為例，強調英國身為美國堅實盟友，同樣認為不需要在美中之間二選一。

面對賴清德總統對兩岸關係的悲觀態度與台海兵凶戰危的現況，鄭麗文呼籲民進黨不應將國民黨視為死敵，因為戰爭不分藍綠，和平才能帶來繁榮發展。她強調，國民黨拒絕讓台灣淪為地緣政治的棋子，將扮演「和平締造者」的角色，打破惡意螺旋，避免台灣走向自我毀滅的道路。