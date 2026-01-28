國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京

政治中心／綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。

國民黨副主席蕭旭岑偕智庫副董事長李鴻源，正式宣布二月初率團訪問北京，與中方展開交流。

國民黨副主席蕭旭岑：「2月2號到4號，與我們李副董事長，還有40幾位的專家學者，到中國大陸北京出席由雙方智庫，舉辦的兩岸交流合作前瞻論壇。」

廣告 廣告

國家政策研究基金會副董事長李鴻源：「第一個互相了解，第二個創造一個雙贏（機制），讓大家和平相處。」

國民黨強調雙方是針對產業、觀光、能源、氣候、科技等議題進行意見交換，不涉及政治，會面人選除了國台辦主任宋濤，若出現更高層級如全國政協主席王滬寧，甚至習近平本人，訪團也不排斥，一切客隨主便，但就在宣布的前一天，藍營才在程序委員會第10度封殺國防特別條例，外傳正是因為阻擋軍購有功，才換來這場國共交流。





國共交流拍版「這一天」出發 蕭旭岑、李鴻源率團訪問北京

藍營智庫二月初率團訪問中國北京，宣布時間點就在第10度封殺國防特別條例之後。（圖／民視新聞）





國民黨副主席蕭旭岑：「在台灣所有老百姓都有個常識，中國國民黨要跟大陸交流，需要門票嗎？，我們雙方有共同的政治基礎，堅持九二共識反對台獨。」

立委（民）吳思瑤：「國民黨現在急切的是在擋軍購的集點卡，正在集點ing他們正在換取籌措，能夠進行國共論壇，或者是後續鄭習會的這些頭期款。」





國共交流拍版「這一天」出發 蕭旭岑、李鴻源率團訪問北京

藍營二月初率團訪問中國北京，外界認為是為鄭習會鋪路。（圖／民視新聞）





藍營嚴正駁斥，但綠營質疑擋軍購不只能換到交流，還可能作為"鄭習會"起手式，媒體也關注是否會主動詢問見面可能性？

國民黨副主席蕭旭岑：「我們還是持續累積互信，以及進行深入交流，至於剛剛提到的鄭主席，訪問中國大陸的事情，目前還沒有確切的訊息。」

立委（民）沈伯洋：「在馬習會之前呢大家也是一直在說，哎呀沒有這件事情啊等等的，但你看馬英九是做了多少的事情，最後換來了馬習會，現在其實也是一模一樣的狀況，對中國來講全部就是政治。」

國共智庫交流，是否單純只談經濟民生不談政治，亦或是成為鄭習會煙霧彈，各界關注。

原文出處：國共交流拍版「這一天」出發 蕭旭岑、李鴻源率團訪問北京

更多民視新聞報導

總預算卡關153天 卓榮泰轟藍白「什麼都擋」：台美關稅也要擋嗎？

拜託會心軟？高嘉瑜點名王世堅選北市 王：「她」更適合

白營版軍購案藏問題 沈伯洋批黃國昌違憲

