國共兩黨智庫論壇是否觸及鄭習會安排？國台辦未正面回應

中國大陸國台辦發言人張晗今（28）天在例行記者會宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，由國、共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等各界代表、專家學者出席。 圖：擷自「中國網」直播畫面

[Newtalk新聞] 國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，但對於該論壇是否觸及「鄭習會」的後續安排、陸方出席層級，以及國民黨是否藉由擋下軍購換該論壇舉行，中國大陸國台辦發言人張晗今（28）天均未正面回應。國民黨副主席蕭旭岑和國家政策研究基金會副董事長李鴻源今天上午也在國民黨智庫召開記者會，表示受黨主席鄭麗文指示與委託，將於2月2日至4日率40名專家學者前往中國北京參與「兩岸交流合作前瞻論壇」，論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

廣告 廣告

張晗今天宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，由國、共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等各界代表、專家學者出席。該論壇將針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計、共謀兩岸同胞利益福祉。

張晗指出，中國大陸願在「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，與包含中國國民黨在內的台灣各政黨、團體與各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展。

至於外界關注論壇是否會觸及到「鄭習會」的安排、陸方出席層級，以及外傳國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排該論壇等，張晗則未正面回應。

蕭旭岑說，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題，包括：觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括：旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑強調，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸盡速恢復交流，去年下半年更有多份民調，顯示超過八成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道。國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

叫台灣101還是台北101？陳水扁發話：我們都要跟賈永婕學習

中共遭爆向國民黨下通牒「別讓台灣民眾以為統一後還有中華民國」