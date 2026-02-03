「國共兩黨智庫論壇」北京登場 宋濤：落實兩黨領袖賀復電精神具體措施

由中國共產黨和中國國民黨共同主辦的「國共兩黨智庫論壇」2月3日在北京舉行，國台辦主任宋濤（左）及國民黨副主席蕭旭岑在開幕式致詞。翻攝中評網



由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉行，論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題。國台辦主任宋濤指出，舉辦論壇是落實兩黨領袖賀復電精神的具體措施，國民黨副主席蕭旭岑則表示，過去30年的經驗證明，兩岸大合作最符合兩岸人民的共同利益。

綜合中國媒體報導，這是時隔近10年，國共兩黨恢復機制化交流，論壇有國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100餘人出席。

宋濤在開幕式致詞表示，中共總書記習近平去年致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了方向。舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領袖賀復電精神的具體措施。

他指出，兩黨要毫不動搖堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎，引領兩岸關係發展正確方向。他還強調，打擊「台獨」頑固分子及其打手幫兇決不手軟，對妄圖「以台遏華」的外部勢力決不容忍。

宋濤說，明天就是立春，一歲伊始，萬象更新，「相信今天的交流討論是一個充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來，家國團圓、未來可期」。

蕭旭岑在開幕式致詞表示，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。過去30年的經驗證明，兩岸大交流、大合作，兩岸和諧交融、互利共榮、和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。

他指出，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。蕭旭岑說：「真正的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道。」

他說，此次論壇就是為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。期許兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，和諧交融，互利共榮，和平發展，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

