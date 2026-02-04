國共兩黨智庫論壇 聚焦兩岸交流

由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇前（三）日在北京舉行。論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者一百餘人出席。

中共中央台辦主任宋濤在開幕式致辭表示，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了方向。

中國國民黨副主席蕭旭岑致辭表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光、中國信息通信研究院人工智能研究所國際發展部主任許珊、台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐、國家發展改革委能源研究所可再生能源中心主任趙勇強在論壇上作了專題發言。

與會人士圍繞兩岸旅遊交流合作、產業交流合作、環境與永續發展交流合作三項議題進行深入研討，提出五方面十五條共同意見。與會人士高度肯定舉辦國共兩黨智庫論壇的積極意義和重要作用，認為國共兩黨保持良性互動有利於深化兩岸交流合作，造福兩岸人民，呼籲兩岸各界共同努力推動兩岸關係和平發展，破除障礙，為深化兩岸各領域交流合作創造條件。