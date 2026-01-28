國共同一時間宣佈交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？

政治中心／綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？

國民黨又要揪團去中國了！記者會宣布時間就在下週一。

國民黨副主席蕭旭岑：「2月2號到4號，與我們李副董事長，還有40幾位的專家學者，到中國大陸北京出席由雙方智庫，舉辦的兩岸交流合作前瞻論壇。」

中國國台辦發言人張：「經國共兩黨相關方面協商，國共兩黨智庫論壇，將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心，與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。」

國共兩黨共同宣佈，將於二月初於中國北京，舉行智庫交流論壇。（圖／網路）國共同一時間召開記者會，2/2到4日，國民黨副主席蕭旭岑和國民黨智庫副董事長李鴻源率團訪問北京，國台辦主任宋濤將設宴接待，雖然聲稱就產業、氣候議題交換意見，不涉政治，但若全國政協主席王滬寧，甚至習近平本人出現，訪團也不排斥，一切客隨主便。

國共兩黨共同宣佈，將於二月初於中國北京，舉行智庫交流論壇。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「我們絕對不會忘記美國的情誼，但我也要跟大家報告，大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情。」

民進黨發言人韓瑩：「從這一次國民黨的論壇名稱，議題到記者會的時程，處處都可以看到，是配合中方主導的痕跡，那這種對中同步的異常巧合，我們也很質疑國民黨，究竟是向台灣負責，還是來向北京交代。」

綠營質疑聲起，畢竟前一天藍營才十度封殺國防特別條例，外傳正是因為阻擋軍購有功，才取得交流門票，鋪陳鄭習會，但國台辦不願正面回應。

中國國台辦發言人張：「只要國民黨在立法院，阻擋軍購條例的審查，大陸和國民黨就能夠同時宣佈，要舉行智庫交流？，我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，加強交流交往。」

國民黨副主席蕭旭岑：「鄭主席訪問中國大陸的事情，目前還沒有確切的訊息。」

立委（民）沈伯洋：「在馬習會之前呢大家也是一直在說，哎呀沒有這件事情啊等等的，但你看馬英九是做了多少的事情，最後換來了馬習會，現在其實也是一模一樣的狀況，對中國來講全部就是政治。」

歷史斑斑可考，國共嘴上說的不涉政治，恐怕連自己人都難以說服。

