國共智庫交流北京登場 聚焦3大主題不談政治

國共「智庫交流」2月2日至4日在北京登場，國民黨由副主席蕭旭岑率智庫副董事長李鴻源，以及40位專家學者出席。

國共「智庫交流」2月2日至4日在北京登場，國民黨由副主席蕭旭岑率智庫副董事長李鴻源，以及40位專家學者出席；蕭今（28日）召開記者會說明，論壇將聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續發展三大主題，並強調國民黨絕對站在台灣百姓身邊，當前主流民意希望兩岸儘速恢復交流，國民黨將促進兩岸安定繁榮與和平發展。

此次國共交流定名「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑指出，黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

蕭旭岑表示，雙方縝密磋商數月，論壇將聚焦觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等三大主題；過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括馬前總統任內簽署了包括ECFA在內的23項協議，迄今民進黨政府完全照單全收，證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民利益。

他也質疑，民進黨執政10年，兩岸交流幾乎完全斷絕，有許多產業來拜託國民黨，鄭麗文上任後，接見了許多產業團體與專家學者，各界希望國民黨幫忙尋找出路，恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，互利互惠，對台灣民生與經濟有所助益。

「國民黨絕對站在台灣百姓那一邊！」蕭旭岑強調，當前台灣社會主流民意，是希望兩岸儘速恢復交流，去年下半年更有多份民調，顯示超過8成民眾希望兩岸一定要維持溝通管道，國民黨會順應民意，盼嘉惠民生。

蕭旭岑並向總統賴清德喊話，應約束所謂的「國安人士」別再放話、編故事，進行認知作戰，「國民黨跟中國交流需要門票嗎？」國共已累積相當交流基礎，請民進黨高抬貴手，別再以意識形態介入打壓。

李鴻源指出，此次論壇只是起頭，並無任何政治人物隨團，後續將有一系列務實且專業的實質交流。

