國共智庫交流被擋？蕭旭岑：學者受打壓取消

▲國民黨副主席蕭旭岑說，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，將在2月2日至4日，出席於北京舉行的「兩岸交流合作前瞻論壇」，將針對三大主題觀光旅遊、產業、環境永續發展等議題交流，訪團成員以學者專家為主。蕭旭岑也透露，消息傳出後，有訪團學者受到相關單位關切，臨時取消隨團，呼籲民進黨政府高抬貴手，不要打壓。

國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今天舉辦記者會宣布，將在2月2日到2月4日赴中國北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑指出，鄭麗文特別重視本次論壇，希望討論兩岸民眾關切的前瞻性議題，分為三大主題觀光旅遊、產業、環境永續發展，具體細節如氣候變遷、防災、能源問題、AI發展、觀光旅遊，也會討論旅遊航點，一行人將參訪北京清華大學進行交流；本次與會成員包含40多位專家學者。

廣告 廣告

對於我方參與人員，蕭旭岑受訪時表示，此次僅由他與李鴻源率團，團員都是相關領域的專家學者，由李鴻源親自邀請。李鴻源則強調團員幾乎沒有政治人物，都是專家學者，這是非常務實專業的交流。

據傳有國立大學系主任申請隨團赴陸遭主管機關駁回，蕭旭岑透露，確實有系主任受到打壓，也有專家學者在訪團消息傳出後，遭到相關單位關切，而有臨時取消隨團的情況，盼賴政府高抬貴手，讓真正的學者專家赴陸交流，這些交流的成果也會回到台灣，他強調此行去不是為了政治，是老百姓關切的民生議題，對隨團學者受打壓感到遺憾。

蕭旭岑也指出，此次智庫交流不涉政治議題，這是雙方的高度共識，去政治化這件事，雙方智庫對接討論時，大家已經有相當共識。他也表示，智庫對接只是開始，至於「鄭習會」目前還沒有確定訊息，李鴻源也表示，此次能源防災與觀光旅遊交流只是起個頭，後面還會有一系列比較實質的工作，雙方可以在非關國安的技術上可以好好來交流，創造雙贏機制。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

內幕／國共智庫論壇籌備幕後曝光 知情人士：鄭麗文認責無旁貸

和中國磋商時間超過數月 蕭旭岑：絕對沒有政治性議題

與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進