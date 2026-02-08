即時中心／徐子為報導



國民黨、中國共產黨日前才在北京舉辦「國共智庫交流」，不過根據媒體報導，來自北京的消息透露，「鄭（麗文）習（近平）會」預定將於今年3月中舉行，幾乎已經排上時程。





媒體《自由時報》引述消息指出，鄭習會舉辦確切的時間點，目前傾向在年度紀念「反國家分裂法」（每年3月14日）的前後期間舉行。



消息指出，北京安排鄭習會，主要有以下2目的：

一、「為習川會打好基礎」：形塑台灣多數民意站在祖國大陸這一邊，歷史和時勢所趨站在中國這一邊，美國無需武裝台灣，也不應插手台灣。



二、「為一國兩制方案立根基」：集結島內所有反台獨力量，一面打好重創台獨勢力選戰，一面正式推進兩制（習近平2019年提出的一國兩制台灣方案）方案。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／國共智庫交流論壇還不夠？媒體爆「鄭習會」規劃3月中舉行

更多民視新聞報導

日本眾院大選今晚7點起開票 「4關鍵魔術數字」影響政局走向

寒流來襲剩10度！彰化深夜3人「OHCA」命危急送醫 長者須注意保暖

在野「擋軍購」關稅恐升至25%？黃國昌：依民主程序攤在陽光下審議

