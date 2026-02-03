國共智庫交流論壇順利落幕 國民黨：共提5面向15項意見

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」今天在北京舉行。國民黨國政基金會副董事長李鴻源說，兩岸人民「要共同努力堅持『九二共識』，反對台獨」。與會人士經過交流討論，提出5個面向共15項共同意見。

被外界視為「鄭習會」暖身的國共兩黨智庫論壇，與會專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等3項議題進行交流研討。

李鴻源今天在總結時說，2016年民進黨執政以來，台海情勢漸趨緊張，當前兩岸關係再次面臨何去何從的關鍵抉擇。兩岸人民要「共同努力堅持『九二共識』、反對台獨」，維護台海和平，加強交流合作，致力改善民生，「增進同胞福祉，攜手共創中華民族復興偉業」。

李鴻源表示，與會人士經過深入交流討論，提出5個面向，共15項共同意見。

國民黨副主席蕭旭岑在國共智庫論壇開幕式上致詞。（國民黨提供）

他說，第1是推動恢復兩岸人員往來正常化，包含推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙；盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化；深化兩岸觀光旅遊交流合作，盡快實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊。支持兩岸業界舉辦各類旅遊推廣及座談聯誼活動，努力為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件和更優環境。

李鴻源表示，第2是加強兩岸新興產業領域合作，包含推動兩岸企業、研究機構、行業組織加強交流；發揮各自優勢，加強互利合作，共同打造「人工智慧結合製造」指標項目；支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級。

第3是探索兩岸醫療康養合作新路徑，包含推動兩岸醫療衛生界交流合作；整合兩岸中醫藥資源與技術；深化兩岸康養交流合作；第4是深化兩岸環保領域交流合作；第5是強化兩岸防災減災合作。

中國大陸國台辦副主任潘賢掌說，這場論壇有利於加強民生領域交流合作，為兩岸民眾帶來實在利益與福祉。（中央社）

