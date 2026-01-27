國共智庫交流論壇 2／2北京登場

國民黨主席鄭麗文（左）日前拜訪前總統馬英九，抵達時在國民黨副主席蕭旭岑（右）陪伴下步入大樓。（本報資料照片）

國民黨將重啟中斷9年的國共論壇，國民黨主席鄭麗文日前定義此為「第一次智庫交流論壇」，將於2月2日至4日在北京舉行，國民黨智庫將與對岸海研中心交流；據了解，此次主要以智庫交流為主，由副主席蕭旭岑領軍，智庫副董事長李鴻源與執行長張顯耀亦出席，首日大陸國台辦主任宋濤將設宴迎接。

鄭麗文日前為兩岸交流請益前總統馬英九，並定義此次交流為「第一次智庫交流論壇」，國共智庫在氣候變遷、AI、防災等方面都能互動交流。

廣告 廣告

據了解，「智庫交流論壇」由蕭旭岑領軍，以李鴻源、張顯耀等智庫成員為主，主席辦公室特別顧問李德維則以商總兩岸小組副召集人的身分同行。蕭旭岑及李鴻源今（28）日將於國政基金會舉行記者會說明。

據悉，智庫交流會議由蕭旭岑與宋濤共同主持，第一晚宋濤將設宴款待國民黨來訪；智庫交流部分，國民黨方面是國家政策研究基金會，共產黨方面則是海峽兩岸關係研究中心等單位，將著重兩岸合作防災、AI技術交流及共同因應氣候變遷等方面。

兩岸國共論壇始於國民黨前主席連戰2005年「和平之旅」，先後有「兩岸經貿論壇」、「兩岸經貿文化論壇」、「兩岸和平發展論壇」等名稱，通稱「國共論壇」，國民黨2016年失去政權後停擺，國民黨在野後，前主席洪秀柱於2016年11月「洪習會」是距今最後一次國共論壇。

前主席吳敦義任內原本有意重啟，但民進黨在立院推動《國家機密保護法》修法，出境管制期限從3年改為最少3年、可再延長最多3年，吳敦義因卸任副總統身分遭延長境管無法赴陸，繼任主席的江啟臣與朱立倫任內皆未重啟國共論壇。

黨內人士認為，過去國共論壇參與規格，國民黨都是主席親自出席，中共方面則由總書記或政協主席出席，連戰時期由胡錦濤親自接見，吳伯雄時期與政協主席互動，朱立倫第一次擔任主席及洪秀柱時期都是由習近平親自接見，此次蕭旭岑領軍的交流活動確實不能歸類為國共論壇，因此鄭麗文要重啟的「國共論壇」，應該是接下來的「鄭習會」。

至於鄭習會時間，黨內評估要避開4月的川習會，且鄭已表明會先赴陸才赴美、年中前完成所有出訪，下半年專心拚選舉，因此鄭習會可能在3月，最晚5月要進行。