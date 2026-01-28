國共智庫交流「去政治化」 陸委會：中共的目標就是要消滅中華民國

陸委會副主委暨發言人梁文傑。（資料照片） 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 國共將於2月3日在中國北京舉行以「兩岸交流合作前瞻論壇」為主題的「智庫交流」，該論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦，由國民黨副主席蕭旭岑和國政研究基金會副董事長李鴻源率40名專家學者前往，強調未觸及敏感的兩岸政治議題。對此，陸委會今（28）天下午回應，把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。但中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了，北京就會而所改變。

陸委會表示，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極。蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡。把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會同時提醒，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

