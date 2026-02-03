國共智庫交流 蕭旭岑：兩岸交流合作 最符合兩岸人民的利益

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨副主席蕭旭岑昨天率團訪中，今(3日)在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑致詞時表示，過去三十年的經驗證明，兩岸大交流、大合作，兩岸和諧交融，互利共榮，和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。他深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

蕭旭岑還說，他代表國民黨代表團，感謝中共中央對此次論壇活動的大力支持，尤其是中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤的協助。同時也預祝本次論壇順利成功，收穫豐碩。

廣告 廣告

蕭旭岑指出，近年來，兩岸關係處於相對不穩定的狀態，但是兩岸民間仍積極熱絡交流，反映了台灣的真實民心向背。2025年台灣民眾赴中489萬人次，幾乎回到疫情前高峰區間，每4個台灣人出境就有1個人選擇去大陸觀光旅遊。政治氣氛的嚴峻與困難，阻止不了台灣人赴大陸旅遊的熱切渴望。台灣人用自己的雙腳，表達了對兩岸關係的期待。

蕭旭岑表示，真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道。在這樣的主流民意下，國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。過去2008年至2016年，國民黨在台主政期間，兩岸共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括ECFA在內的23項協議，創造4萬多學生交流、每年800萬旅客往來與1700多億美元貿易的空前榮景。這是雙方致力「以對話取代對立、以和解替代衝突」，共同堅持「九二共識」，反對「台獨」的成果，如果沒有共同的政治基礎，沒有對兩岸和平的堅定信念，沒有對中華民族共同發展壯大的理想，這些都不可能做到。

蕭旭岑說，在當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨了困境與考驗。2025年兩岸人員往來人次比較，台灣民眾赴中將近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，兩者呈現高度失衡。這是台灣方面政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大大小小的挑戰，凡此種種，格外需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台。今天貴我雙方共同舉辦的兩黨智庫論壇，就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。

蕭旭岑強調，國民黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。相信經過論壇的集思廣益與凝聚共識，必能有實質的成果與進展。

蕭旭岑指出，中華民族過去經歷了百年屈辱，最近三十年，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。「我們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。」

蕭旭岑表示，如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。這是絕大多數台灣老百姓的認知，維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

帶隊國共智庫交流 蕭旭岑：兩岸關係將如冬日回暖

謝典霖爆：謝家承諾國民黨不選彰化縣長 姊姊謝衣鳯逕自參選

宋濤今晚設宴款待國民黨 學者酸：國共的高光時刻

賴總統明親開台美EPPD記者會 隔空對陣國共智庫交流

