國共智庫交流 邱垂正提醒國民黨捍衛我主權尊嚴

國共智庫交流將在下週舉行，陸委會主委邱垂正今天(28日)表示，在中共的「九二共識」裡面，有中華民國生存的空間嗎？中華民國政府可以接受一個「消滅中華民國」的方案嗎？他提醒國民黨，此次前往中國大陸交流，不要向國際社會傳遞錯誤訊息，應共同捍衛國家主權尊嚴與國家利益。

國共智庫交流將於2月2日到4日在北京舉行，外傳雙邊交流的前提是國民黨在回台之後要在立法院阻擋政府的軍購案，以及影響台美關稅協議後續執行，並促進台商二次西進。陸委會主委邱垂正28日接受網路節目專訪時表示，確實有聽到相關傳聞，他呼籲國民黨應就社會的監督和民眾的不安，對外說明，陸委會也希望，任何團體赴中國大陸交流，應符合兩岸條例和其他法律的規定，在對等尊嚴、不預設前提的原則下，和對岸進行正常健康有序的交流。

邱垂正：『(原音)我們也要提醒像國民黨是重要的政黨，他去中國大陸交流要特別注意社會的觀感跟國際的視聽，我們希望國民黨不要配合中共對台的統戰，來分化台灣內部人民的團結，也不要向國際社會傳遞錯誤的訊息，共同捍衛我們國家主權尊嚴以及國家利益，這點當然要拜託所有的政治人物都要來遵守。』

邱垂正也指出，中共長期對台灣採取複合性的施壓，是讓兩岸關係緊張、台海不安的主要根源，在這種情況下，國民黨如果要赴陸交流，當然不該有任何政治前提。邱垂正：『(原音)從2019年元月2號「習五條」之後，習近平已經改變了1992年的所謂「九二共識」，他定義兩岸同屬一中、共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上，至此所謂的「九二共識」、「一中原則」跟「一國兩制」成為中共三位一體的對台政策，在這個政策裡面沒有中華民國生存的空間，甚至他就是消滅中華民國的一個方案，所以我們要提醒國民黨，你答應人家這些政治前提，還有中華民國生存的空間嗎？』

邱垂正提到，如果兩岸的官方接觸，要在這樣的前提下才能進行，我方當然沒有辦法接受，而從國內多次民調結果也能看到，至少都有73%以上的國人不贊成政府在接受中共的政治前提下進行溝通對話。

他也談及，中共恫嚇立委沈伯洋，其實就在恫嚇台灣人，而且除了恫嚇，還分化台灣民眾，所以面對中共的跨境鎮壓，台灣反而要更團結，更有韌性，並且保護這些替大家受罪的人，做他們的後盾，和以他們為榮。他同時提醒國人，千萬不要做中共跨境鎮壓的在地協力者，將違反現行國安法、刑法和兩岸條例，政府一定會依法究辦。(編輯：宋皖媛)

