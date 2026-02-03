國共智庫交流 邱垂正：國台辦談話不友善不單純

（中央社記者李雅雯台北3日電）國共智庫論壇今天上午在北京登場，中國大陸國台辦主任宋濤強調「堅持九二共識反台獨」。陸委會主委邱垂正下午表示，談話不友善、不單純，像是在訓話、不是在交流。

邱垂正今天下午前往台北國際書展出席「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，他於會前受訪表示，宋濤談話不友善也不單純，聽起來像是在訓話、不是在交流。

他說，目前兩岸關係比較嚴峻，主要原因在於近年中國大陸對台灣複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾、認知作戰等，對於國軍、政務官、檢察官、一般人民進行跨境鎮壓、長臂管轄。

廣告 廣告

邱垂正強調，這些不友善作法對台灣步步進逼、極限施壓；另也看到台灣民眾赴陸風險提高，包括意外失蹤、被盤查、被拘禁、被限制人身自由等，人數增加很快，去年累計221個人，較前年增加4倍。

邱垂正提到，中國大陸軍方高層正在被清洗，正值動盪之際；國民黨無視中國大陸對台敵意有增無減，也無視兩岸關係嚴峻，執意迎合中共所謂「堅持九二共識反台獨」政治基礎進行論壇，「我們要在這裡表達遺憾」。

國共智庫論壇今天上午在北京登場。

宋濤對於兩岸交流合作發展提出「堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」等看法；國民黨副主席蕭旭岑強調，兩岸應以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏。（編輯：邱國強）1150203