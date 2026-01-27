國共智庫交流2月２日北京登場！蕭旭岑帶隊 明開記者會說明

國共「智庫交流」將於2月2日至4日於北京舉辦，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊訪問，智庫副董事長李鴻源也將隨行。蕭旭岑和李鴻源預計明（28）日上午10點在國政基金會1樓會議室召開記者會對外說明。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

停擺9年的「國共論壇」即將再次重啟，先前傳出要在1月底舉行，國民黨主席鄭麗文日前拜會前總統馬英九之後，將活動定調為「第一次智庫交流論壇」。本次國共論壇定位在「智庫交流」，團隊將於下週一（2日）前往北京，停留3天，參與座談和實務參訪互動，議題設定在非政治領域，內容包括觀光、醫療、能源、AI等產業。

廣告 廣告

國民黨智庫副董事長李鴻源。（資料照／中天新聞）

此趟除了蕭旭岑和李鴻源之外，主席辦公室特別顧問李德維，也將以商總兩岸小組副召集人的身分同行，其中預計2日的晚宴，國台辦主任宋濤也會出席，至於外傳的智庫執行長張顯耀，這次並未隨行。

延伸閱讀

花蓮洪災19死恐究責徐榛蔚 藍黨團6問政院：劉世芳、陳駿季該不該抓？

不用特別約「李劉會」？ 李四川談劉和然：我們常在行政院見面

國防特別條例國民黨擬自提版本 牛煦庭：額度時間有差異