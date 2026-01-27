國共智庫交流2月2日登場 首日宋濤晚宴招待

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨將重啟中斷9年的國共論壇，而國民黨主席鄭麗文日前定義此為「第一次智庫交流論壇」，將於2月2日至4日舉行；據了解，此次主要以智庫交流為主，由副主席蕭旭岑領軍，智庫副董事長李鴻源與執行長張顯耀亦出席，首日大陸國台辦主任宋濤將設宴迎接。

鄭麗文日前為兩岸交流請益前總統馬英九，並對外定義此次交流為「第一次智庫交流論壇」，鄭麗文對於國共智庫可交流的事項，提到兩岸在氣候變遷、AI、防災等方面都能互動交流。

據了解，「第一次智庫交流論壇」，將於2月2日至4日舉行，鄭麗文可能於28日中常會上正式宣布。由蕭旭岑領軍，由於此次定義為智庫交流，以李鴻源、張顯耀等智庫成員為主，主席辦公室特別顧問李德維將以商總兩岸小組副召集人的身分同行。

黨內人士表示，這是國共雙方中斷交流多年後重啟互動的開始，過去因為疫情，國民黨主席朱立倫時代沒什麼互動，但兩岸關係是重中之重，對的事情還是要去做，民進黨在台灣是少數政府，怎麼能讓他們為所欲為？兩岸交流符合台灣利益跟台灣人民的期待。

