國共智庫交流2月3日登場 徐巧芯喊話民進黨：抹紅大可不必

2月3日即將在北京舉辦的國共智庫交流論壇引發綠營陣營持續抨擊，國民黨立委徐巧芯今（31）日對此表示，兩岸關係需要和緩不僅對兩岸重要，對全球而言也是相當重要的事情。她特別提到前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長一事，表達自己對他有很深的期許，認為若能夠促進兩岸更多交流，即便是民進黨去做，自己也相當支持，最後並喊話綠營，抹紅真的大可不必。

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天到台北市議會參加國民黨中常委投票時受訪表示，兩岸有正面的交流確實是很重要的一件事。她以自己做選民服務的經驗為例說明，不管是台商或者是去旅遊的民眾，在當地碰到狀況回不來時，她就會跟陸委會尋求一些支援，但效果有時相當有限，所以其實有時候還要再依靠紅十字會等等的單位，透過第三方來做協助。

廣告 廣告

徐巧芯進一步說明，兩岸關係和緩不僅是對兩岸，甚至對全球來說也都是相當重要的事情。她舉例像蘇嘉全出任海基會董事長，自己對他有很深的期許，若能夠改進兩岸關係，促進更多的交流，即便是民進黨去做，自己其實也是支持的。

前立法院長蘇嘉全出任海基會董事長。（資料照／中天新聞）

針對此次國共論壇，徐巧芯表示，智庫去做交流主要有三個跟民生有關的主題要討論，甚至說而後有更高層級的座談或者是見面的機會。她認為只要是在堅守中華民國主權的前提下，不會因為今天出訪大陸，自己就不是中華民國國民，這個身份是留在自己的血液裡。

國民黨副主席蕭旭岑將率團前往大陸進行國共智庫交流。（資料照／中天新聞）

徐巧芯也回應綠營可能的批評，她說或許民進黨依然會用這樣子的方式抹紅，可是其實隨著時間過去後，大家會發現類似這種惡意的影響力是愈來愈小的，這也代表了人民對於兩岸關係穩定、和平發展的期望。她相信國民黨這次前往中國大陸，也是本著對於人民民生更好的初衷，希望這類型的抹紅可以停止下來。

延伸閱讀

石崇良竟幫「狼醫」緩頰！徐巧芯轟失言：對受害者太殘酷

海鯤號寫國防新頁！後續艦預算解凍？徐巧芯：關鍵在「全數完成」戰術測評

揭軍方採購行車紀錄器買到淘寶貨 徐巧芯再提3質疑：不交代清楚就法辦