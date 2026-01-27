國共智庫交流2／2北京登場 蕭旭岑率團、宋濤將現身晚宴



國民黨近日鋪陳「鄭習會」議題之際，也同步推動兩岸交流布局。繼日前傳出規畫重啟停辦多年的國共論壇後，相關行程延至2月2日至2月4日於北京舉行，並改名轉型為「智庫交流」。國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27日）證實此事，並表示此次交流將由副主席蕭旭岑率團，聚焦人工智慧（AI）、氣候變遷與兩岸民生議題，包括恢復農產品免稅及開放中客來台等方向。

此次國共交流定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域，包括觀光、醫療、能源、AI等產業。不過，媒體近日披露，國共將於2月2日至2月4日舉辦「第一次智庫交流論壇」，國民黨團隊預計於下周一（2日）赴北京，停留3天。名單除蕭旭岑、前內政部長李鴻源外，主席辦公室特別顧問李德維也將以商總兩岸小組副召集人身分同行，並預計於2月2日晚間舉辦晚宴，中國國台辦主任宋濤亦將出席。

對此，蕭旭岑回應表示，目前相關行程仍與黨內文傳會確認中，應該很快會對外說明。國民黨副主席兼秘書長李乾龍則證實此事，並指出此次「智庫交流」將聚焦AI、氣候變遷與兩岸民生議題，包括恢復農產品免稅及開放陸客來台等方向；至於中方出席人選，目前仍未完全確定，國民黨方面預計將有30餘人與會，成員以學者與業界人士為主。

