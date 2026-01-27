國共智庫交流2/2登場！蕭旭岑帶隊 國台辦宋濤設宴接待

「國共智庫交流」傳下月2日登場，由蕭旭岑帶隊，對岸則會派宋濤親自接待。（本刊資料照）

先前傳國民黨將重啟斷聯9年的國共論壇，成國民黨主席鄭麗文希望辦的「鄭習會」前哨站。現在則傳會降級為「國共智庫交流」，預計2月2日至4日進行，由副主席蕭旭岑帶隊出席，2日晚會由國台辦主任宋濤設宴接待。

根據《中央社》報導，這次的兩岸交流已藍營內部定調為智庫交流，舉辦時間點落在下個月2日至4日，除蕭旭岑外，李鴻源、張顯耀等也會一同赴中；今國民黨副主席、祕書長李乾龍也證實為智庫交流。

黨內人士透露，交流的議題上會降低敏感性，聚焦非政治領域如人工智能、防災、永續發展等。

另外，今一早自由時報導，藍營擋軍購條例換來北京釋出善意，願意在下週與國民黨代表團在北京辦論壇。對此國民黨則是發出聲明駁斥，稱他們合理監督、支持國防，並表示已決定依法提告自由時報，要求停止散布不實訊息。

