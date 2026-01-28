國共智庫將登場！鄭麗文喊「美國是恩人」：但中國是親人不會骨肉相殘

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源將於2月2日至4日與40名專家學者，前往中國北京出席雙方智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。國民黨主席鄭麗文今（28日）在中常會上表示，總統賴清德無論是想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶也好，吃蝦仁飯也罷，其實很簡單，只要接受九二共識就好，不會少一塊肉，還會換來和平榮景。她也提到，「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，不需要在美中之間選擇。

鄭麗文表示，民進黨的造謠供應鏈每天都在啟動，說舉辦論壇有門票、有條件，但除了九二共識、反對台獨，沒有任何條件與前提交換，因為根本不需要，兩岸交流從來不需要其他前提與交換條件。她質疑，民進黨難道不樂見兩岸春暖花開、解決農民、觀光產業、兵戎相見的問題嗎？為什麼民進黨要被自己的意識形態自我設限，拉著全台灣人民陪葬？賴清德無論是想跟習近平喝珍珠奶茶也好，吃蝦仁飯也罷，其實很簡單，只要接受九二共識就好，不會少一塊肉，還會換來和平榮景。

鄭麗文指出，民進黨不做就算了，國民黨努力時卻還要通通往死裡打，甚至這次出訪也受到刁難、打壓，今天還有工作人員因在學校任職而臨時不能去，「不需要這樣小鼻子小眼睛啊」。鄭麗文說，國民黨搭起平台是為了全體台灣人民，因為打仗不分藍綠，大家都要面對毀滅與死亡，和平也不分藍綠，大家都能擁有繁榮與發展。國民黨不是為了一黨之私，也希望民進黨不要再把國民黨當成死敵，應該是互相競爭的最佳朋友，大家都在同一條船上，如果把船撞翻了，都要一起落水。

鄭麗文提到，大家天天追問相關論壇，一旦拍板定案就會召開記者會說明所有細節內容，不需要猜測或編莫名其妙的故事。英國首相施凱爾近日踏上中國土地進行國事訪問，全世界跟美國最鐵的兄弟就是英國，施凱爾說不需要在美中之間選邊站，「今天台灣也應該如此，國民黨希望台海穩定，為什麼一定要選邊站？」

「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，鄭麗文指出，前兩天有位朋友跟她說了這句比喻，讓她非常有感，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但中國是親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解的同時，也能帶來美中和解，這樣才是人類之福。

鄭麗文強調，國民黨要扮演橋樑讓台海和平穩定，更讓美中和平穩定。印太第一島鏈是一個和解、和平的島鏈，下週一的國共兩黨智庫平台是跨出成功的第一步，接下來還會繼續延續，因為有太多期盼，「我要向中常委報告，歷史發展路線可能從今天有不一樣局面，國民黨絕對可以成功幫大家避免戰爭，締造和平的行為者，在這樣的使命下會完成2026勝選、2028政黨輪替。」

