國共智庫論壇下周一登場？ 國民黨：近期將正式說明

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後盼促成與中共國家領導人習近平之間的「鄭習會」，並積極推動恢復「國共論壇」，今（27日）傳出，預計2月2日至2月4日將在中國北京舉辦國共「智庫交流」，由國民黨副主席蕭旭岑率隊，國民黨智庫副董事長李鴻源也將一同前往。對此，國民黨發言人牛煦庭並未正面證實，僅強調，近期國民黨中央會有正式對外說明。

《自由時報》今報導指，國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前朝改降為雙方智庫參訪交流形式，若國民黨在立法院這個會期成功擋下攸關對美軍購的國防特別條例草案付委審查，未來並持續阻止軍購案推案，北京願意安排在2月2日到2月4日同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

國民黨今發出新聞稿嚴正駁斥，痛斥《自由時報》相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

但媒體陸續披露，國、共兩黨將在2月2日至2月4日舉辦「第一次智庫交流論壇」，國民黨團隊將於下周一赴北京，預計停留3日，除蕭旭岑、李鴻源外，主席辦公室特別顧問李德維將以商總兩岸小組副召集人的身分同行，2月2日更將舉辦晚宴，中國國台辦主任宋濤也將出席。

