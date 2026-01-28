國共智庫論壇下週北京登場 尹立、張博洋點名要柯志恩表態

尹立強烈質疑柯志恩對於國共論壇、鄭席會的立場。(記者李惠洲攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國國台辦今證實國共兩黨智庫論壇下週將在北京舉辦。投入民進黨高雄市左楠區議員黨內初選的尹立、及現任市議員張博洋都點名國民黨立委柯志恩，質疑對是否支持國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平「鄭習會」遲未表態，若「這柯不一樣」，請證明哪裡不一樣？

尹立、張博洋今聯合聲明，批評這論壇根本是「鄭習會的會前會」，並點名國民黨高雄市長參選人柯志恩應回復3個問題，「柯志恩對於鄭習會遲遲未表態，若這柯不一樣，請證明哪裡不一樣？」、「國台辦表示論壇符合島內人民期待，那柯志恩敢不敢公開支持？」、「柯志恩未來會效仿蔣萬安模式，舉辦中國高雄的雙城論壇？」，呼籲柯志恩出來面對，別再閃躲敏感議題。

尹立質疑，國民黨主席鄭麗文曾說，柯志恩背後是鄭麗文更是整個國民黨，自柯志恩宣布參選以來，不論是鄭麗文各類偏激的意識形態發言，或是黨中央積極運作與習近平見面的新聞，柯志恩彷彿脫黨參選與黨中央斷聯一般，刻意閃躲黨中央的敏感議題，國共如今又要會面，難道柯志恩還要閃躲不評論？若自稱這柯不一樣，請證明哪裡不一樣？

張博洋也說，去年底蔣萬安雙城論壇一結束馬上換來中共環台軍演施壓，早就證明論壇只是中共的政治工具，國民黨才剛碰了一鼻子灰，現在又要辦下一個論壇，就這麼堅持一定要把鼻子撞斷嗎？國民黨一邊阻擋護台軍購，一面卻歡天喜地的跟敵國辦論壇，這就是國民黨捍衛中華民國的方式?

張博洋指出，國共論壇之所以換個標題變成智庫論壇，表示國共雙方都知道這個行為並不被民意支持，想用改名淡化敏感色彩，一個民意不支持的論壇但國民黨還堅持參加、令人懷疑，中共背後到底給了國民黨多大利益？

