國共智庫論壇交流主題曝光！吳思瑤酸：留在台灣好好問政、監督不就好了

國民黨與民眾黨昨天第10次聯手封殺國防特別預算，而國民黨與中國國台辦今（28）日上午同步宣布「國共智庫論壇」將於2月3日在北京登場，對此，民進黨立委吳思瑤表示，擋軍購換國共交流（似乎從國共論壇降級為國共智庫交流），國民黨跳腳說「沒有」，來看看國共交流的主題，是氣候變遷、AI發展、防災，這些政策，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了嗎？

國民黨與中國國台辦上午同步對外宣布，將於2月2日至4日在北京舉辦「國共論壇」的轉型版「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨方面由副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源與40名專家學者出席。蕭旭岑說明，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

對此，吳思瑤在臉書發文表示，國民黨此地無銀三百兩，擋軍購換國共交流（似乎從國共論壇降級為國共智庫交流），國民黨跳腳說「沒有」，可是，軍購你們也擋了，國共論壇下週就要辦了，要件不都「有」了嗎？國民黨自證其罪，全黨去跳黃河也洗不清！

吳思瑤指出，更有趣的是，來看看國共交流的主題，是氣候變遷、AI發展、防災，那幹嘛捨近求遠？這3項都是賴清德總統推動政策的現在進行式：總統府成立「氣候變遷委員會」；總統府成立「全社會防禦韌性委員會」聚焦防災政策，國民黨竟還擋170億災害準備金；行政院推出「AI新十大建設」，國民黨還擋百億新興計畫預算。

吳思瑤直言，這些政策，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了嗎？怎麼在台灣就卡關擋預算，到中國就交流好棒棒？中國的月亮比較圓，逢民進黨就反，逢共產黨就讚。

