國共智庫論壇共提15項意見 陸委會：兩岸障礙是中方造成

政治中心／綜合報導

在北京舉行的國共智庫論壇落幕，昨（4）日深夜國民黨副主席蕭旭岑率團返抵台灣，他表示此行成果豐碩，相信之後更高層的接觸將會水到渠成。論壇後中國文旅部也隨即宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。不過陸委會指出，對岸長期將陸客政策作為政治籌碼，兩岸障礙是中方造成，希望未來不要只說不做。

結束三天的國共論壇，國民黨副主席蕭旭岑一行，四號晚上11點多回到台灣，表示此行論壇成果，非常豐碩。國民黨副主席蕭旭岑：「未來我們一步步增加，我們跟對岸這些的交流，合作跟互動累積互信，我相信更高層的接觸，將會水到渠成。」

廣告 廣告





國共智庫論壇落幕成果豐碩？陸委會：兩岸障礙是中方造成

結束三天的國共論壇，國民黨副主席蕭旭岑一行，四號晚上11點多回到台灣，表示此行論壇成果，非常豐碩。（圖／民視新聞）





蕭旭岑信誓旦旦說，這次國共論壇，相信更高層的接觸將會水到渠成，雖然和中國政協主席王滬寧見面，也是今年首個國共高層級交流，但僅僅約公開五分三十秒，不過，雙方在論壇中，可是總結出"五面項，十五條共同意見"，涵蓋恢復兩岸人員往來正常化，和醫療環保等，中國文旅部，也隨即送上大禮包，拍板將開放上海居民，到金馬旅遊。

政治系教授范世平：「中國這個完全就是一個宣傳戰，希望透過這個方式，來讓台灣各個縣市覺得，你看金門馬祖有陸客來了，其他縣市沒有，但它實質上對當地到底，有多少的經濟幫助，我個人是相當存疑的。」

中華亞太菁英交流協會，進一步分析國共論壇帶給台灣的影響與傷害，認為開放中國居民來台旅遊，不是利多，反而存在國安的陷阱和疑慮。陸委會也回應，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的，此次中方宣布將於近期放寬中客來台的眼制，希望不要只說不做。





國共智庫論壇落幕成果豐碩？陸委會：兩岸障礙是中方造成

論壇主軸仍聚焦台灣加入紅色供應鏈，外界解讀就是在幫中共開後門，國民黨恐怕已踩到國安紅線。（圖／民視新聞）





中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「我們也擔心接下來，國民黨會不會在北京的，下指導棋之下，把這15項建議喔，一一的在國會當中，變成法案強行通過。」國共論壇，說是推動實質兩岸交流，但論壇主軸仍聚焦台灣加入紅色供應鏈，外界解讀就是在幫中共開後門，國民黨恐怕已踩到國安紅線。

原文出處：國共智庫論壇落幕成果豐碩？陸委會：兩岸障礙是中方造成

更多民視新聞報導

綠委控李貞秀「假離婚」！批民眾黨測試法規底線：吃台灣人夠夠

李貞秀未放棄中國籍惹議！鍾佳濱點名陳智菡「上場秀球技」

打造運動新風氣 高虹安延攬前棒球國手林琨瀚任副市長

