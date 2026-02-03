國共智庫論壇喊「兩岸中國人」 蕭旭岑：別讓外國漁翁得利

中國 / 林李翰 綜合報導

國共智庫論壇今（3）日在北京登場，國民黨副主席蕭旭岑在致詞時表示，最近30年在「兩岸中國人」努力下，一步步邁向共同振興中華之路。他指出，堅持九二共識，共創雙贏，兩岸應該合作賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，若兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。

國共智庫論壇以兩岸交流合作為主題，開幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑致詞。蕭旭岑表示，維繫兩岸關係和平穩定發展是台灣社會主流看法，兩岸對立、衝突，不符合台灣老百姓、兩岸人民與中華民族整體利益。

廣告 廣告

蕭旭岑指出，最近30年在「兩岸中國人」努力下，一步步邁向共同振興中華之路。當前兩岸嚴峻環境下，許多產業都面臨困境與考驗，2025年台灣民眾赴陸將近500萬人次，但大陸民眾赴台僅55萬人次，高度失衡是台灣方面政策所致，過去陸客旅台榮景不再，當然會衝擊到觀光產業發展。

蕭旭岑提到，國民黨主席鄭麗文重視此次論壇，希望能討論如觀光旅遊、產業交流合作等台灣產業急需出路發展的問題，也能就醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等前瞻性議題深化交流。

蕭旭岑指出，其他產業也都因兩岸關係影響，遭逢大小挑戰，需要透過能為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台，「國共智庫論壇」就是站在為兩岸產業尋找出路，為兩岸人民共謀福祉，作為最重要的目標。

蕭旭岑強調，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸；兩岸雖有不同體制，但兩岸人民同屬中華民族、炎黃子孫，應互助合作，致力振興中華，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足

原始連結







更多華視新聞報導

國共論壇與宋濤.王滬寧見面？ 蕭旭岑：客隨主便

傳北京不滿擋軍購不到位「技術性延遲國共論壇」？ 蕭旭岑駁斥：胡說八道

國共論壇傳復辦 國台辦：願在九二共識基礎加強交流

