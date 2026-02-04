國共智庫論壇圓滿落幕 兩岸還是等不到春暖花開

▲國共智庫論壇圓滿落幕，後續發展有待觀察。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】國共智庫論壇在兩岸關注終於北京登場，也在大家注目下圓滿落幕了，論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，包含甚廣；分別就「旅遊、工業、科技、醫療、環保」等界別話題做交流與研討，還有百多名物智庫、教授、業界代表等等與會，場子夠大。

論壇落幕時達成五個面向、十五項共同意見，不謂收穫不豐，其中最受關注的是「積極推動恢復兩岸人員往來正常化」，因為這包括了旅遊產業、文化產業、民宿產業，及其他各行各業人員的兩岸交流往來。

看起來很不錯，但是「想像很美好，現實很骨感」，這是在廈門的陳姓台商官這這一場論壇後的感想和「大實話」。

▲國共智庫論壇地舉行能迎來「春暖化開」的好局面嗎？

不能不說這場論壇的登場，絕對是兩岸關注的大活動，政治人物是關心能否帶來真正對兩岸關係的交流活動之改變，綠營人物是擔心活動辦得太好，爭取了兩岸民心與民意的支持！而最實際在大陸經商、投資、就學、就業等台灣人，關心的更是切身相關的種種經濟與來往便利。

兩岸真的可以在這開春之際迎來「春暖化開」的好局面嗎？想都別想。

今（4）日上午陸委會主委邱垂正馬上痛批，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責執政的政府阻礙兩岸交流，對於論壇共同意見「政府不會接受」。所以，支持的真是高興一天都不到，不夠，也不會很傷心，因為早就預知到了。國共兩黨早知道是如此，兩岸人士也預知是這樣結果，甚至民眾都知道，結果就是這樣的，大家都知道，兩岸要真有所改變，除非下次總統大選執政黨換了，總統大位換人做，否則難矣。

▲大陸方面認為恢復國共機制化交流，在新起點上為兩岸關係注入暖流。

但是，大陸方面卻是相對的比台灣更為「樂觀看待成果」，大陸官媒報導指出。根據臺灣的一份調查顯示，88％的臺灣民眾主張兩岸需維持溝通管道；46％希望加強經貿交流，創四年新高。

陸媒報導指出，這次論壇緊扣產業交流合作的發展需要，契合兩岸同胞民生福祉需求，是新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。認為在暌違近十年，國共兩黨在北京重啟機制化交流，並邀請來兩岸專家學者、產業界人士開展對話這是兩黨恢復機制化交流的「起手式」，在台海形勢複雜嚴峻的當下為兩岸關係注入一股暖流。

台灣的綠媒卻是大標題作出「宋濤談話不友善像訓話」，報導陸委會主委邱垂正直指，宋濤的談話不友善且不單純，形同訓話，對於國民黨無視中國對台的敵意有增無減，也無視兩岸關係更加的嚴峻，進行這個論壇，陸委會要在這裡表達遺憾。

民進黨要執意的「一條路走到底」，抱緊「抗中」保台的大招牌來謀取最大的政黨選舉利益，這也是台灣民眾無可奈何的事，誰叫這是民眾投票選出來的結果。

所以，有些台灣民眾或是業界殷殷期盼的心聲，卻是只能跑到在對岸舉行的論壇上，才能大聲表述。臺灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光指出，兩岸同胞同根同源，語言文字相通，文化與生活習慣高度相近，兩岸旅遊交流合作優勢顯著、基礎深厚。過去一年，儘管面臨民進黨當局設置的重重限制，仍有近500萬人次的臺灣民眾前往大陸，規模可觀。

展望未來，他期盼兩岸能夠逐漸恢復制度化、常態化交流機制，讓人員往來更加頻繁，推動兩岸關係和平發展。

展望未來，在民進黨執政下的兩岸政策，展望就只能是展望。